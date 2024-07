Com vitória no futebol, anfitriã França fecha invicta 1º dia dos Jogos de Paris

São Paulo

Com uma vitória por 3 a 0 sobre os Estados Unidos, em Marselha, a França fechou nesta quarta-feira (24) o primeiro dia de competições nos Jogos Olímpicos de Paris sem resultados negativos.

Os gols do jogo no estádio Vélodrome, válido pelo Grupo A, foram marcados no segundo tempo, pelos atacantes Alexandre Lacazette e Michael Olise, em chutes colocados de fora da área, e pelo zagueiro Loïc Badé, de cabeça.

Lacazette, 33, é o capitão da seleção francesa e um dos jogadores com mais de 23 anos na equipe –o torneio olímpico permite três atletas acima dessa idade.

Lacazette e Millot comemoram em Marselha o gol do camisa 10 na vitória da França sobre os EUA na estreia das seleções nas Olimpíadas de Paris - Nicolas Tucat/24.jul.2024/AFP

Foi uma boa largada para o time treinado Thierry Henry, um dos melhores atacante da história do futebol francês.

O mesmo Henry que marcou o gol que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Depois, a França ficaria com o vice-campeonato, com a Itália campeã.

Foi também uma boa largada para os franceses nas Olimpíadas que organizam pela terceira vez –as outras, em 1900 e em 1924.

A vitória no futebol encerrou uma quarta-feira em que os franceses não conheceram derrota. Mais cedo, a seleção masculina de rúgbi atuou duas vezes: empatou com os EUA (12 a 12) e derrotou o Uruguai (19 a 12).

Entre os homens no futebol olímpico, a França tem uma medalha de prata, em casa (1900), com derrota na decisão para a Grã-Bretanha, e uma de ouro, em Los Angeles-1984, numa vitória contra o Brasil na final.

E não será desta vez que o Brasil poderá tentar ganhar uma revanche, nem diante da seleção olímpica francesa nem diante de Henry, já que o time masculino não se classificou para estas Olimpíadas.

Os outros resultados da quarta no futebol foram Marrocos 2 x 1 Argentina, Espanha 2 x 1 Uzbequistão, Nova Zelândia 2 x 1 Guiné, Egito (do técnico brasileiro Rogério Micale) 0 x 0 República Dominicana, Iraque 2 x 1 Ucrânia, Japão 5 x 0 Paraguai e Mali 1 x 1 Israel.