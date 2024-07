Dominante, nadadora americana Katie Ledecky está invicta há 14 anos nos 1.500 m

The New York Times

A última vez que a nadadora americana Katie Ledecky foi derrotada em uma prova de 1.500 m livre foi em uma competição regional de natação em Maryland (EUA), há 14 anos.

Ledecky estava no ensino fundamental. A nadadora que terminou mais de cinco segundos à frente dela, Kaitlin Pawlowicz, estava entrando no último ano do ensino médio.

"Não há muitos detalhes que eu possa lembrar", disse Pawlowicz recentemente. "Foi apenas uma competição de meio de verão para ver onde você está. Nada de especial ou louco sobre isso."

Ledecky durante bateria de classificação dos 1.500 m nesta terça (30), em Paris - Manan Vatsyayana/AFP

A milha, como o estilo livre de 1.500 m é conhecido nos Estados Unidos, é geralmente considerado o evento mais extenuante do esporte. Competir nele requer resistência física e mental, blocos de treinamento que, em sua intensidade máxima, podem chegar a 19 km por dia e ignorar os sinais normais do corpo de que está sentindo uma dor excruciante.

Mesmo Ledecky, 27, que ama corridas de longa distância e construiu uma carreira em torno disso, chamou-o de "totalmente masoquista" em suas memórias recentemente publicadas.

Para quase todos os outros competidores, pode ser o pior evento do programa olímpico: um teste de tortura de mais de 15 minutos que queima os pulmões e os músculos, no qual eles entram na água sabendo que estão essencialmente nadando pelo segundo lugar.

"Você nem pode ficar chateada", disse Jillian Cox, 19, uma nadadora de longa distância americana que competiu contra Ledecky. "Nos primeiros 50 metros, você já está mais de um de corpo atrás. É simplesmente incrível."

Nesta semana, nas Olimpíadas, Ledecky compete nos 1.500 m livre, na 36º prova de longa distância desde que foi derrotada pela última vez. Durante esse tempo, ela estabeleceu um recorde mundial seis vezes; venceu em cinco campeonatos mundiais e na disputa olímpica inaugural, em 2021; e registrou os 19 tempos mais rápidos da história.

Ledecky, que provavelmente se tornará a nadadora mais condecorada da história nos Jogos, decidiu não nadar os 200 m nas Olimpíadas de Paris e já ganhou bronze nos 400 m. Os 800 m, que ela tentará vencer pela quarta vez consecutiva nos Jogos, foi o evento que lançou sua carreira, mas sua dominância é mais observável nos 1.500 m.

No campeonato mundial do verão passado, quando Ledecky venceu o evento por 17 segundos, as câmeras de televisão tiveram dificuldade de capturar ela e suas competidoras na mesma imagem nas voltas finais, exceto quando ela as encontrava nadando na direção oposta.

Para nadadoras de longa distância mais jovens que estão entrando no esporte, ser ultrapassada por Ledecky, ou quase isso, é algo como um rito de passagem. Isso aconteceu com Kayla Han, 16, campeã nacional júnior dos EUA, durante as preliminares das seletivas olímpicas dos EUA no mês passado.

Aurora Roghair, que terminou em quinto nas seletivas dos EUA, disse que se lembrava de estar nervosa e animada para nadar na mesma bateria que Ledecky em uma competição no início de 2020. Ledecky nadou o que então foi o quinto tempo mais rápido da história, ultrapassando Roghair antes da marca dos 1.100 metros.

"Eu não sabia que isso era possível na longa distância", disse Roghair, que será uma veterana na Universidade Stanford este ano. Ela acrescentou 'mas tudo bem, era a Katie Ledecky'."

Cox lembrou-se de terminar 53 segundos atrás de Ledecky em uma competição no início de 2023 e pensar "esta é a melhor corrida que já tive" porque não foi ultrapassada. Para Kate Hurst, terminar sua corrida cerca de 85 metros atrás de Ledecky em uma competição em 2022 ainda é algo como uma conquista. Essa foi a primeira vez que Hurst, 18, nadou na mesma bateria que Ledecky, uma campeã sobre a qual ela escreveu redações na escola primária.

"Estar na mesma piscina que ela é uma honra", disse Hurst, a quarta colocada na prova nas seletivas dos EUA.

Durante a corrida dominante de Ledecky, que agora abrange quatro Olimpíadas e medalhas de ouro em distâncias de estilo livre de 200 m até 1.500 m, não faltaram tentativas de capturar sua grandeza. A conquista que seu parceiro de treino na Universidade da Flórida, Bobby Finke, diz que não recebeu atenção suficiente é que Ledecky reinou sobre os eventos de estilo livre de longa distância por metade de sua vida.

Até fevereiro, quando a estrela canadense em ascensão Summer McIntosh tocou a parede vários segundos à frente de Ledecky em uma competição em Orlando, Flórida, a sequência invicta de Ledecky nos 800 m era tão longa quanto sua sequência nos 1.500 m. (A última derrota de Ledecky nos 800 m havia sido um terceiro lugar atrás de Pawlowicz e outra nadadora naquela mesma competição de 2010 em Maryland, de acordo com registros de corrida localizados pelo SwimSwam, um site de notícias de natação.)

Pawlowicz, que foi nadadora na Universidade do Texas e depois passou seis anos trabalhando para a USA Swimming, não tinha ideia da importância daquela competição de 2010 até ouvir sobre isso em uma transmissão alguns anos atrás. Ela não pensava muito sobre isso desde então, até que um colega ligou para ela após a vitória de McIntosh para dizer que o nome de Pawlowicz estava nas notícias novamente.

Ledecky mantém seus objetivos em segredo, às vezes nem mesmo os revelando para seus pais e seu irmão mais velho, Michael, de quem ela é muito próxima. Mas no final das seletivas dos EUA deste ano, ela compartilhou que seus objetivos são baseados em tempos, divisões de corrida e sua técnica, não em coisas como marcos ou sequências. Não é surpresa, então, que ela chame sua sequência nos 1.500 m de "apenas algo que meio que aconteceu".

"Eu apenas, novamente, levo uma corrida de cada vez e dou o meu melhor", disse ela.

Enquanto Ledecky continuar fazendo isso, os objetivos de suas competidoras serão relativos. Nade sua própria corrida, "sabendo que ela vai sair rápido e muito à frente", disse Mariah Denigan, uma nadadora olímpica americana de águas abertas que terminou em oitavo nos 1.500 m nas seletivas.

Ou, como disse Roghair, "tente chegar o mais perto possível dela." Nesta corrida, afinal, a prata pode parecer muito com a vitória.