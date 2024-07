Entenda como funciona o heptatlo nas Olimpíadas

Maceió

Antes do heptatlo, havia o pentatlo, que estreou em Tóquio-1964. A partir de Los Angeles-1984, foram incluídos o lançamento de dardos e a corrida de 800 metros, o que marcou a estreia oficial da modalidade em Jogos.

A competição acontece apenas entre mulheres —o equivalente masculino é o decatlo. No heptatlo, são sete provas, como indicado no nome, divididas em dois dias de competição.

No primeiro, são disputadas as provas de 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso e 200 metros rasos. No seguinte, salto em distância, lançamento de dardo e corrida de 800 metros.

Chari Hawkins, dos Estados Unidos, em prova de lançamento de dardo no heptatlo - Christian Petersen - 24.jun.24/Getty Images via AFP

No declato, as provas são: 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos, 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e corrida de 1500 metros.

Cada etapa gera uma pontuação, que vai até mil (além de possível bônus), de acordo com tempo, distância ou altura alcançada pelo atleta. Vence quem tiver a maior soma geral.

O grande expoente do esporte é a norte-americana Jackie Joyner-Kersee, que rompeu a barreira dos 7.000 pontos em seis oportunidades. Ela é a recordista mundial e olímpica da prova, com 7.291 pontos conquistados em Seul-1988.