Cobertura olímpica da Folha tem novos colunistas e equipe em Paris

São Paulo

A Folha amplia sua cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta semana, com um novo time de colunistas e uma equipe de enviados à capital francesa. Além disso, a 33ª edição do megaevento será tema de podcasts, vídeos e uma newsletter exclusiva.

Entre os colunistas, haverá a estreia de Karen Jonz, primeira brasileira campeã mundial de skate vertical. Além dela, juntam-se ao time Maurício Stycer, jornalista e crítico de TV, Daniel Castro, jornalista especializado em esportes olímpicos, Paulo Vinicius Coelho, jornalista esportivo com vasta experiência em grandes eventos, e Eduardo Sodré, jornalista especializado no setor automotivo.

Eles se somarão aos colunistas fixos de Esporte: Juca Kfouri, Tostão, Sandro Macedo, Marina Izidro e Paulo Vieira (da coluna No Corre).

Lançada nesta quarta-feira (24), a newsletter "Paris-2024" vai apresentar os resultados das competições, guia do que assistir durante o evento e uma seção interativa sobre a história dos Jogos.

O jornal enviou para Paris os jornalistas Mônica Bergamo –que fará sua coluna direto da França–, José Henrique Mariante, Marcos Guedes e Mathilde Missioneiro. Eles se juntam aos repórteres da Folha baseados na França André Fontenelle e Sandro Macedo.

Durante as Olimpíadas, os correspondentes entrarão ao vivo, diariamente às 18h, no programa Como É que É. Transmitido pelo YouTube da Folha e pelas redes sociais (Instagram, Facebook e Twitch), a atração vai tratar dos principais acontecimentos do dia.

Anéis olímpicos no primeiro andar da Torre Eiffel, icônico cenário dos Jogos Olímpicos de Paris - Sarah Meyssonnier/Reuters

Além das transmissões, três séries especiais serão publicadas no YouTube e no Instagram com curiosidades e histórias dos Jogos. Em "3 Coisas Que Você Precisa Saber Sobre", já no ar, Sandro Macedo fala sobre as novidades de Paris-2024, os atletas que devem se aposentar após a competição e quais são as bandeiras que não devem ser hasteadas nos pódios.

Já os vídeos da série "Histórias Por Trás das Olimpíadas" fazem um registro de fatos importantes ao longo dos anos de competição, como a nota 10 de Nadia Comaneci na ginástica artística e a equipe olímpica de refugiados.

Por fim, o projeto "Esporte É Cultura", gravado por Sandro Macedo direto de Paris, percorre a sede dos Jogos, misturando esporte, turismo e cultura em 15 vídeos que serão publicados diariamente. Para acompanhar os vídeos e transmissões da Folha, siga o jornal no YouTube e nas redes sociais.

O podcast Café da Manhã já produziu três episódios especiais de preparação para os Jogos, que estão no ar, e fará novos com a cobertura diária do evento.

Núcleo de jornalismo de dados da Folha, o Deltafolha produzirá reportagens ligadas a pontuações históricas dos Jogos, recordes e desempenho nos esportes em que brasileiros têm mais chances de medalhas. A cobertura, baseada em infográficos, também terá um olhar para aspectos como clima e jogos de aposta.

No site e no aplicativo da Folha, o leitor terá o calendário das competições, quadro de medalhas e dicas do que assistir em cada dia de competição. Uma cobertura ao vivo, atualizada 24 horas por dia, trará tudo o que acontece em Paris.

No jornal impresso e na Edição Folha, o torneio terá um caderno especial.

Desde sua candidatura para receber as Olimpíadas, a França se propôs a fazer a edição mais sustentável da história, uma pauta urgente na agenda internacional.

O tema estará no centro das atenções sobretudo pelo temor de que ondas de calor possam colocar em risco a saúde dos atletas.

Paris também buscou o rótulo de primeira edição com equidade de gênero entre os competidores, com o mesmo número de atletas masculinos e femininos, mas não atingiu a meta. Ao todo, serão 5.815 homens e 5.604 mulheres, ou 50,9% a 49,1%.

No caso da delegação brasileira, de forma inédita, elas são maioria, com 153 atletas entre 276 convocados (55%) —em Tóquio-2020, foram 47%.

A cerimônia de abertura das Olimpíadas está marcada para as 14h30 (de Brasília) desta sexta-feira (26), dia em que estreia o caderno olímpico especial, que vai reunir reportagens, análises e dados de todas as competições, que ocorrem oficialmente de 26 de julho a 11 de agosto, embora alguns jogos do torneio de futebol comecem antes, já a partir desta quarta.