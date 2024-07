Recordes, volta ao topo e glória inédita motivam estrelas de Paris-2024

São Paulo

A lista de estrelas dos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, tem nomes aos quais o público do esporte já está bem habituado, como Katie Ledecky, Simone Biles e Novak Djokovic. Mas esses três nomes são ilustrativos em relação aos caminhos diferentes que levam alguns dos grandes atletas do planeta ao megaevento na capital francesa.

Ledecky, nadadora norte-americana de 27 anos, ganhou ao menos uma medalha de ouro em cada uma das edições olímpicas de que participou –a primeira, em Londres, em 2012, aos 15. Biles, outra norte-americana de 27 anos, foi soberana no Rio de Janeiro, em 2016, antes de desistir no meio da disputa de 2021, em Tóquio, por questões de saúde mental. O sérvio Djokovic, 37, ganhou basicamente tudo o que é possível no tênis, mas lhe falta o ouro olímpico.

Turbinar números já impressionantes, voltar a pisar no topo do pódio e conhecê-lo pela primeira vez estão entre as motivações dos atletas mais aguardados em solo francês. A relação tem jovens promissores, campeões mundiais no auge da forma e veteranos em turnê de despedida em meio a cartões-postais parisienses.

A ginasta americana Simone Biles em ação; atleta está de volta à velha forma - Carmen Mandato - 5.fev.24/Getty Images via AFP

A natação, por exemplo, além de Ledecky –dona de dez medalhas olímpicas, sete de ouro e três de prata, e favorita nos 800 m e 1.500 m nado livre–, tem mais uma grande estrela norte-americana em Caeleb Dressel, 27. Com sete ouros no currículo, cinco deles apenas em Tóquio-2021, ele vem se recuperando bem de problemas físicos. Outra que quer ampliar sua coleção é a australiana Emma McKeon, 30, que já soma cinco ouros em um total de 11 medalhas.

Também não faltarão grandes nomes no Stade de France, em Saint-Denis, onde serão disputadas as provas de atletismo. Em diferentes distâncias, serão atrações chamativas ao público da corrida o norte-americano Noah Lyles, 27, a jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, 37, a norte-americana Sha'Carri Richardson, 24, a jamaicana Shericka Jackson, 30, a queniana Faith Kipyegon, 30, e o queniano Eliud Kipchoge, 39. O fenômeno sueco Mondo Duplantis, 24, é favoritíssimo no salto com vara.

O público local terá atenção especial ao judô. Lenda da modalidade, Teddy Riner, 35, buscará recuperar o ouro olímpico na categoria dos pesados. Vencedor em Londres e no Rio, o francês nascido em Guadalupe teve de se contentar com o bronze em Tóquio na disputa individual e contará com a torcida para retomar o ponto mais alto no pódio.

Lá nunca esteve Novak Djokovic. Maior campeão da história dos torneios mais importantes do tênis (os quatro da série Grand Slam) e forte concorrente ao posto de maior atleta de todos os tempos a empunhar uma raquete, o sérvio tem como melhor resultado olímpico um bronze obtido em Pequim, há distantes 16 anos.

Ele vê em 2024 sua provável última chance nos Jogos, com as partidas realizadas em um palco bem conhecido: o complexo de Roland Garros, onde é disputado o Aberto da França. Tricampeão no saibro parisiense, Djokovic deverá ter como grande rival o espanhol Carlos Alcaraz, 21 (campeão do torneio francês neste ano). A favorita na chave feminina é a polonesa Iga Swiatek, 23 (também atual campeã de Roland Garros).

Também são aguardadas com ansiedade estrelas de esportes coletivos, notadamente alguns dos craques da NBA, a liga norte-americana de basquete. A seleção dos Estados Unidos contará com LeBron James, 39, Stephen Curry, 36, Kevin Durant, 35, e Joel Embiid, 30. Outros nomes relevantes da NBA estarão em outras equipes, casos do sérvio Nikola Jokic, 29, e do canadense Shai Gilgeous-Alexander, 26.

LeBron James e Kevin Durant, campeões olímpicos em 2012, prometem voltar ao time dos Estados Unidos nos Jogos de Paris - SERGIO PEREZ/Sergio Perez - 12.ago.12/Reuters

Já os gramados de futebol terão a meio-campista espanhola Aitana Bonmatí, 26. E não terão homens brasileiros, já que a seleção, atual bicampeã olímpica, não se classificou para defender o título.

O Brasil terá suas maiores chances mesmo em esportes individuais. Rebeca Andrade, 25, procura ser uma ameaça a Simone Biles na ginástica artística. Gabriel Medina, 30, costuma ter ótimo desempenho nas ondas do Taiti, na Polinésia Francesa, onde ocorrerá a disputa do surfe. Rayssa Leal, 16, do skate street, é outra que promete brigar por medalha, assim como Alison dos Santos, 24, dos 400 m com barreiras, e Ana Marcela Cunha, 32, da maratona aquática.