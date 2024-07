Jogos falsos, ameaças cibernéticas e desinformação: Rússia reage ao isolamento esportivo

Tbilisi (Geórgia), Paris e Nova York | Financial Times

Banida das Olimpíadas de Verão, que antes eram uma obsessão nacional, a Rússia preparou sua resposta: uma onda de desinformação, ameaças de ataques cibernéticos e a realização de seus próprios "Jogos falsos".

A pressão para retaliar o isolamento de Moscou devido a escândalos de doping e à invasão da Ucrânia destaca a sensibilidade duradoura dos Jogos Olímpicos, que o presidente Vladimir Putin usou uma vez como oportunidade para marcar o progresso do país.

A Rússia registrou sua maior quantidade de medalhas ao sediar os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, há apenas uma década, com Putin tentando melhorar sua reputação ao libertar prisioneiros políticos e receber a todos "independentemente de sua orientação sexual".

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma reunião do Conselho de Segurança por videoconferência na residência estatal de Novo-Ogaryovo, nos arredores de Moscou - Pavel Byrkin/AFP

Em contraste, apenas 15 atletas da Rússia participarão dos Jogos de Paris, competindo sob um status neutro.

"A mudança de atitude da Rússia em relação às Olimpíadas reflete sua trajetória mais ampla", disse Dmitry Navosha, co-fundador do Sports.ru, um dos principais sites esportivos. "Em 2014, a Rússia se via como parte do mundo ocidental. Agora, ela voltou a adotar uma postura de Guerra Fria —só que desta vez, a guerra não é apenas fria."

Para compensar sua exclusão dos principais eventos esportivos do mundo, a Rússia passou a inventar suas próprias competições.

Os Jogos Brics, realizados no final do mês passado, atraíram apenas alguns milhares de atletas, enquanto seus pares emergentes Brasil, Índia, China e África do Sul e dezenas de outros países enviaram pequenas equipes. O isolamento da Rússia foi simbolizado de forma poderosa quando o atleta do nado sincronizado Alexandr Maltsev, o único competidor no programa de estilo livre, recebeu sua medalha de ouro enquanto estava sozinho no pódio.

Muitos atletas não levam as competições locais a sério. "É um completo absurdo comparar os Jogos Brics com as Olimpíadas. As emoções nos Jogos Brics? Nenhuma", disse a corredora Kristina Makarenko à mídia russa após sua vitória na competição.

O interesse dos espectadores também foi limitado. Navosha disse que o interesse dos russos em competições esportivas globais não mudaria da noite para o dia "apenas porque os oficiais mudaram de direção".

Moscou também adiou seus chamados Jogos da Amizade, que deveriam ser realizados em setembro e foram anunciados como a grande resposta da Rússia às Olimpíadas, para o próximo ano. O nome remete ao evento de 1984 que a URSS realizou durante sua invasão do Afeganistão, quando outros oito países do Bloco do Leste se juntaram ao boicote olímpico.

Desta vez, os aliados da Rússia estão mais inclinados a explorar laços comerciais com Moscou "do que a se aliar abertamente a ela em detrimento de todas as outras relações", disse Navosha, que vendeu seu negócio russo em 2021 e agora administra um site de futebol internacional.

Impedida de participar das Olimpíadas, Moscou vem intensificando uma campanha de desinformação sobre os Jogos de Paris. O grupo de tecnologia Microsoft alertou que influenciadores russos estavam usando inteligência artificial para "denegrir a reputação do [Comitê Olímpico Internacional]" e "criar a expectativa de violência" no torneio. O Kremlin rejeitou o relatório como "calúnia absoluta".

O serviço de segurança diplomática do Departamento de Estado dos EUA também destacou o risco de possíveis ataques cibernéticos da Rússia durante os Jogos, citando uma campanha de hackers durante as Olimpíadas de 2018 na Coreia do Sul.

Moscou agora tem "10 vezes mais motivos" para atacar os Jogos, acrescentou.

O Ministério do Interior da França disse na terça-feira que a polícia prendeu um cidadão russo após visitar sua casa em Paris. Alega-se que o homem, que estava na lista de observação dos serviços de inteligência, estava preparando operações de espionagem ou outras ações para "desestabilizar" os Jogos.

As autoridades encontraram um cartão de identidade que sugeria que o homem trabalhava para uma unidade do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia, informou o Le Monde, citando autoridades de inteligência europeias.

Os russos competindo sob uma bandeira neutra incluem sete tenistas, três ciclistas, três canoeiros, um nadador e um trampolinista, quase metade dos quais treinam no exterior, de acordo com o COI.

Eles estão proibidos de participar de eventos em grupo ou de usar a bandeira russa e não devem demonstrar apoio à invasão da Ucrânia pela Rússia, incluindo por meio de declarações na mídia.

A Global Rights Compliance divulgou evidências na semana passada mostrando que mais de dois terços dos competidores neutros russos haviam quebrado as regras olímpicas ao apoiar publicamente a guerra na Ucrânia.

O grupo de direitos com sede em Haia afirmou que o COI, que optou por não impor uma proibição total aos russos competindo em Paris, havia "ignorado" as descobertas.

O relatório destacou conteúdo pró-guerra nas redes sociais que foi curtido pela ciclista Alena Ivanchenko e pela tenista Elena Vesnina, incluindo postagens questionando o direito da Ucrânia de existir e celebrando os "feitos militares" da Rússia.

O Palácio do Eliseu da França disse que o "número muito baixo" de russos nas Olimpíadas comprovou que a avaliação do COI foi "realizada minuciosamente".

Putin enfatizou que a participação olímpica era uma "decisão pessoal" para cada atleta. Em setembro passado, o então ministro do Esporte da Rússia, Oleg Matytsin, disse que cerca de 180 russos poderiam participar como neutros.

Mas muitos dos oficiais esportivos do país, liderados pelo Comitê Olímpico Russo, adotaram uma postura mais radical.

"Estamos ao lado dos atletas que escolhem o lado russo das barricadas", escreveu o presidente do ROC, Stanislav Pozdnyakov, em seu canal no Telegram, referindo-se àqueles que vão para Paris como a "equipe de agentes estrangeiros".

Umar Kremlev, presidente russo da Associação Internacional de Boxe, foi ainda mais longe, chamando-os de "traidores" e que "é melhor não voltarem".

O ROC ofereceu compensação para aqueles que boicotaram os Jogos de Paris. Até o início de julho, havia pago cerca de 200 milhões de rublos (R$ 12,8 milhões) para mais de 240 atletas.

Enquanto o serviço de segurança diplomática dos EUA disse que "as Olimpíadas têm um lugar especial para os russos", Moscou fez questão de sugerir que era indiferente ao evento. Em março, Putin "concordou completamente" com a sugestão de um atleta de que, sem o envolvimento da Rússia, os Jogos seriam apenas "competições provinciais".

A televisão russa não transmitirá as Olimpíadas pela primeira vez em 40 anos, argumentando que elas "não são interessantes" para os russos sem "a maioria de seus atletas, o hino e a bandeira".

Mas Navosha contestou isso, apontando que quando os russos competiram anteriormente sob um status neutro, como nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 na Coreia do Sul, "as transmissões sempre foram muito populares".