Isaac Souza, do salto ornamental, sofre lesão e não competirá em Paris-2024

São Paulo

O atleta Isaac Souza, dos saltos ornamentais, sofreu uma lesão durante treinamento realizado na segunda-feira (22), no Rio de Janeiro, e não terá condições de disputar os Jogos Olímpicos de Paris.

"Após a realização de exames, ficou constatado que Isaac teve uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo e que, para sua recuperação completa, será necessária a realização de uma intervenção cirúrgica, em data a ser confirmada", informou a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) em nota.

Isaac Souza durante a Copado Mundo de Saltos Ornamentais, no Canadá - Minas Panagiotakis - 6.mai.2023/Getty Images via AFP

Bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, Souza havia garantido presença em sua segunda edição das Olimpíadas ao alcançar a final dos saltos ornamentais no Mundial de Esportes Aquáticos de 2023, em Fukuoka, no Japão. Em Tóquio-2020, o atleta brasileiro foi eliminado ainda na fase preliminar.

Ele é o terceiro atleta brasileiro que desfalca a delegação brasileira na França. Darlan Romani, do arremesso do peso, também por lesão, e Daniel Nascimento, da maratona, flagrado em exame antidoping, foram as primeiras baixas do Time Brasil, que conta agora com 274 atletas.