Revista americana prevê 22 medalhas para o Brasil em Paris, sendo 5 de ouro

São Paulo

Uma das mais conceituadas revistas esportivas do mundo, a americana Sports Illustrated publicou nesta segunda-feira (22) uma previsão de pódio de todos os eventos das Olimpíadas de Paris e destacou 22 medalhas para a delegação brasileira, sendo 5 de ouro, 6 de prata e 9 de bronze.

Se essa previsão se concretizar, o Brasil baterá novamente o recorde de total de medalhas, superando as 21 dos Jogos de Tóquio-2020. No entanto, teria menos ouros, uma vez que no Japão foram 7 medalhas douradas, 6 de prata e 8 de bronze.

Na última edição das Olimpíadas, a revista publicou um apanhado com destaques de todas as modalidades, mas sem cravar potenciais vencedores.

Os brasileiros favoritos a subir no topo do pódio nos Jogos de Paris, segundo a publicação, são a boxeadora Bia Ferreira, a skatista Rayssa Leal, o surfista Gabriel Medina, a seleção masculina de vôlei e a dupla de vôlei de praia Ana Patrícia e Duda.

A skatista Rayssa Leal festeja o título do classificatório para Paris-2024; ela é a favorita na disputa da modalidade street, segundo a revista Sport Illustrated - Wang Zhao - 19.mai.24/AFP

Uma das maiores esperanças do país, a ginasta Rebeca Andrade conquistaria cinco medalhas nessa projeção, no entanto, nenhuma de ouro, sendo superada pela americana Simone Biles, que volta a competir no topo de sua forma após desistir de várias finais em Tóquio devido a uma crise de saúde mental.

De acordo com a revista, Rebeca ficaria com três pratas (individual geral, salto e trave) e dois bronzes no solo e por equipes.

Outra modalidade que ganhou destaque foi o boxe, com a projeção de quatro medalhas. O ouro ficaria com Bia Ferreira, que foi prata em Tóquio, e está invicta desde então, tendo conquistado o título mundial da categoria até 60 kg. Wanderley Pereira seria prata nos 80 kg e Keno Marley (92 kg) e Beatriz Soares (66 kg) seriam bronze.

Confira as conquistas brasileiras, segundo a projeção da Sport Illustrated:

Ouro

Bia Ferreira (boxe - 60 kg)

Rayssa Leal (skate - street)

Gabriel Medina (surfe)

Seleção masculina de vôlei

Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia)

Prata

Marcus D’Almeida (tiro com arco)

Wanderley Pereira (boxe - 80 kg)

Rebeca Andrade (ginástica) – 3 (individual geral, salto e trave)

Martine Grael e Kahena Kunze (vela - 49erFX)

Ana Marcela Cunha (maratona aquática)

Seleção feminina de vôlei

Bronze

Keno Marley (boxe - 92 kg)

Beatriz Soares (boxe - 66 kg))

Equipe feminina de ginástica artística

Rebeca Andrade (ginástica) – 1 (solo)

Rafael Silva (judô - +100 kg)

Augusto Akio (skate - park)

Tatiana Weston-Webb (surfe)

Caroline Santos (taekwondo - 67 kg)

Alison dos Santos (atletismo - 400 m com barreiras)