Sete brasileiros da PF reforçam segurança da abertura das Olimpíadas

Paris

Sete policiais federais brasileiros ajudarão no policiamento da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta sexta-feira (26). Eles vão atuar no policiamento do chamado "perímetro vermelho" de segurança ao longo do rio Sena, no entorno da cerimônia.

Eles fazem parte do contingente de 1.800 policiais enviados por 44 países a Paris para reforçar o esquema de segurança.

Alexandre Gutemberg, Gérald Darmanin e Heron Bambirra (esq. p/ dir.) durante cerimônia - André Fontenelle/Folhapress

Dois desses policiais brasileiros, Alexandre Gutemberg, de Belém (PA), e Heron Bambirra, de São Paulo (SP), participaram nesta quinta-feira (25) de uma homenagem oferecida pelo ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, a essa "legião estrangeira" olímpica.

Na França, o ministro do Interior é o responsável pela segurança pública.

Darmanin cumprimentou os brasileiros e disse que assistirá neste sábado (27), em Lille, ao jogo de basquete masculino entre França e Brasil.

Questionado pela Folha sobre os preparativos para a cerimônia, Darmanin disse que está tudo pronto.

"De fato, estamos prontos. Temos o efetivo necessário, de polícia, militares e bombeiros. O esquadrão antiminas. E nossos amigos dos países parceiros, que vêm nos ajudar."

Darmanin comemorou os dois primeiros dias de Olimpíadas sem problemas graves, até o horário da homenagem. "Foram dias encorajadores, sem nenhum incidente maior."

Ele ressalvou, porém, que "é preciso permanecer muito humilde em matéria de inteligência e segurança". "Estamos muito em alerta, mas não devemos descartar a possibilidade de que alguém que não esteja em uma organização terrorista queira agir de forma individual".

Por isso, segundo ele, é "muito importante" a presença de 45 mil agentes de segurança em Paris.

O ministro, que tem ambições políticas mais altas, ironizou o próprio fardo. "Uma cerimônia de abertura olímpica no rio Sena só acontece a cada mil anos. E tinha que ser na minha vez."

Os policiais brasileiros estão há uma semana em Paris. Bambirra contou que já ajudou a polícia francesa a prender um suspeito de furto, perto de uma grande loja de departamentos de Paris.