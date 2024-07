Sob olhar da Torre Eiffel, vôlei de praia do Brasil tenta reaver protagonismo

São Paulo

Quinto esporte que deu mais medalhas ao Brasil em Jogos Olímpicos (atrás de judô, vela, atletismo e natação), o vôlei de praia tenta dar a volta por cima em Paris-2024 depois de decepcionar em Tóquio-2020.

Nas areias japonesas, três anos atrás –as Olimpíadas foram adiadas para 2021 devido à pandemia de coronavírus–, as quatro duplas brasileiras fracassaram, e o país ficou sem ir ao pódio pela primeira vez desde que a modalidade entrou no programa olímpico, em Atlanta-1996.

Nenhuma das parcerias (Evandro/Bruno Schmidt, Alison/Álvaro Filho, Duda/Ágatha e Ana Patrícia/Rebecca) esteve perto de "medalhar", caindo ou nas oitavas ou nas quartas de final.

Dois desses nomes, Duda, 25, e Ana Patrícia, 26, estão de volta aos Jogos para tentar se redimir do desempenho aquém do esperado.

Elas atuarão juntas e tentarão repetir, com a Torre Eiffel como testemunha, o resultado do Mundial de Roma, em 2022, quando se sagraram campeãs.

As duas são velhas conhecidas. Dez anos atrás, na adolescência, conquistaram o ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude de Nanquim (China). Também foram campeãs mundiais sub-21 duas vezes, em 2016, em Lucerna (Suíça), e em 2017, em Nanquim.

A outra parceria feminina é formada por Bárbara Seixas e a estreante em Olimpíadas Carol Solberg, filha de Isabel Salgado, musa do vôlei de quadra no começo dos anos 1980 e que morreu há cerca de um ano e meio.

Bárbara, que tem a mesma idade que Carol (36), é dona de uma das 13 medalhas olímpicas do vôlei de praia do Brasil. Ao lado de Ágatha, ficou com a prata nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

No masculino, três dos quatro brasileiros debutarão em Jogos Olímpicos, Arthur Lanci, 28, André Stein, 29, e George, 27.

Arthur formará dupla com o experiente Evandro, 34, presente no Rio-2016 e em Tóquio-2020 e campeão mundial em Viena (Áustria) em 2017, em parceira com André Stein, agora duplista de George.

"Eu acredito que, se a gente desempenhar bem o que a gente treina, a gente tem grande chance. Mas a gente sabe como é o esporte, a gente pode ganhar ou perder", disse Arthur, na quarta-feira (24), em rede social da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).

FOCO NO JOGO, NÃO NA TORRE

Um ponto de atenção é não se deixar distrair pelo cenário de beleza vizinho ao local dos jogos.

Arthur admitiu que tentou não se deslumbrar com a presença da Torre Eiffel, que ficará atrás da arena.

"A hora que eu entrei [na quadra], não olhei logo de cara para a torre [Eiffel]. Fiquei com receio de dar aquela olhada logo no começo e ficar um pouco impactado", afirmou, reconhecendo depois que o famoso símbolo parisiense "deu uma impactada, sim", nele. "É uma das quadras mais bonitas que já existiram no vôlei de praia."

Wallace Ramos, treinador de Evandro/Arthur, ressaltou a importância de ter sido feito o reconhecimento antecipado do local das partidas, para que os atletas peguem "as referências" da quadra. "Tem um monumento ali do lado, chama a atenção. É importante estar focado a cada jogo."

"É um lugar especial. Vai ser uma briga para se concentrar no jogo. O banco [dos jogadores], na hora dos tempos técnicos, é de frente para a torre [Eiffel]. Então vai dar aquele contraste", afirmou George, dupla de André, à CBV. "Na hora do jogo, é tentar se concentrar ao máximo ali dentro."

A primeira dupla a estrear nestas Olimpíadas é André/George, que joga neste sábado (27) contra Abicha/El Graoui, do Marrocos, às 14h (de Brasília).

No domingo, tem Carol/Bárbara x Akiko/Ishii (Japão), às 6h, Ana Patrícia/Duda x Marwa/Elghobashy (Egito), às 11h, e Evandro/Arthur x Horl/Horst (Áustria), às 15h.