Chefe do COI, Bach cita 'Imagine' e fala de sonho e amor nas Olimpíadas

Em seu discurso na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, enalteceu a cidade-sede e falou de sonho e amor.

"Qual lugar melhor do que Paris para compartilhar a magia destes Jogos Olímpicos com o mundo inteiro?", perguntou Bach diante de milhares de espectadores às margens do rio Sena.

"Paris, o local de nascimento de nosso fundador, Pierre de Coubertin, a quem devemos tudo. Paris, Cidade Luz, onde ele criou os Jogos Olímpicos modernos. Paris, Cidade do Amor", disse o alemão.

Thomas Bach durante a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris - Hannah McKay/Reuters

Campeão olímpico na esgrima (por equipes) em Montréal-1976, o presidente do COI também lembrou a letra de "Imagine", de John Lennon, tocada no decorrer do evento na capital francesa. "Alguns podem dizer que nós, no mundo olímpico, somos sonhadores. Mas não somos os únicos".

Emendou mencionando "[atletas] olímpicos de todo o mundo, nos mostrando a grandeza da qual nós, humanos, somos capazes".

Na presidência do COI desde 2013, Bach, 70, encerra no ano que vem seu segundo mandato —foi reeleito em 2021.

No final de 2023 formou-se uma corrente dentro do comitê para que ele permaneça por mais um período.

Mas para isso as regras teriam de ser modificadas, já que a Carta Olímpica não permite um terceiro mandato seguido ao presidente.