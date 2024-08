Claire Michel, triatleta internada após prova no Sena, diz que foi infectada por vírus

São Paulo

A triatleta Claire Michel, que ficou doente e foi internada após participar do triatlo feminino no rio Sena, desmentiu em uma publicação no Instagram que tenha sido infectada pela bactéria Escherichia coli, encontrada em níveis superiores ao considerado aceitável no rio.

Segundo Claire, o que a infectou foi um vírus —ela não especifica qual na postagem.

Claire Michel foi internada após a prova de triatlo no rio Sena - Aleksandra Szmigiel/Reuters

Abaixo, a postagem completa de Claire:

Houve muitas informações conflitantes na mídia ultimamente, então eu só queria esclarecer algumas coisas: Em primeiro lugar, graças ao excelente atendimento médico tanto da equipe médica da @teambelgium quanto dos incríveis médicos e enfermeiros voluntários da Policlinica na Vila Olímpica, estou gradualmente melhorando e retornei para casa na Bélgica hoje. Os exames de sangue mostraram que contraí um vírus (não E. Coli). Após três dias de vômitos e diarreia, que me deixaram bastante debilitada, acabei precisando de mais atenção médica significativa e passei o domingo na clínica. Por fim, embora toda a equipe tenha entendido e apoiado nossa decisão de não iniciar o revezamento, meu coração vai em primeiro lugar para meus colegas @belgianhammers @martenvanriel @jellegeens e @jolien_vermeylen que também perderam outra chance de competir; A Bélgica é um país relativamente pequeno, mas com uma forte tradição de revezamento em muitos esportes. Os #belgianhammers foi um projeto que começamos em Tóquio com o primeiro Triatlo de Revezamento Misto, onde conseguimos o 5º lugar (também após circunstâncias difíceis). Não queríamos nada mais do que melhorar essa performance para inspirar a próxima geração. Então, se tenho um desejo para a futura geração de Belgian Hammers é que não apenas lutem até o fim, mas também se apoiem até o fim. Isso é algo que certamente posso levar das minhas experiências de revezamento com os atletas aqui em Paris e em Tóquio. Obrigado a todos pelas mensagens de melhoras. Estou fazendo o meu melhor para responder a todos e realmente aprecio o carinho.

"O COIB e o Triatlo Belga esperam que sejam tiradas lições para as próximas competições de triatlo nos Jogos Olímpicos", disse o comitê olímpico belga no comunicado que anunciou a desistência de Claire da prova mista, divulgado no dia 4.

Entre suas exigências, as duas organizações pediram "garantias sobre os dias de treinamento, os dias de competição e o formato das competições" com antecedência para evitar "incertezas para os atletas, seu ambiente e os torcedores".