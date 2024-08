Triatleta belga fica doente após competir no Sena

Bruxelas | AFP

A triatleta da Bélgica Claire Michel, que terminou em 38º lugar no triatlo feminino nos Jogos Olímpicos de Paris em 31 de julho, está "doente" e sua equipe não poderá participar do evento misto programado para segunda-feira, anunciou o Comitê Olímpico Belga (COIB).

"O COIB e o Triatlo Belga esperam que sejam tiradas lições para as próximas competições de triatlo nos Jogos Olímpicos", acrescentou o comitê olímpico em um comunicado.

Entre suas exigências, as duas organizações pedem "garantias sobre os dias de treinamento, os dias de competição e o formato das competições" com antecedência para evitar "incertezas para os atletas, seu ambiente e os torcedores".

Claire Michel, da Bégica, durante disputa do triatlo no rio Sena - Aleksandra Szmigiel - 31.jul.24/REUTERS

A disputa masculina foi adiada por 24 horas, assim como várias sessões de treinamento, pois a qualidade da água do rio Sena o tornou impróprio para a natação.

Em agosto de 2023, as provas de triatlo já haviam sido canceladas, em parte devido à qualidade insuficiente da água, segundo os padrões europeus para duas bactérias fecais: Escherichia coli e enterococos.

Na manhã de segunda-feira (5), os organizadores de Paris-2024 deverão tomar uma decisão sobre a realização ou não do evento misto, dependendo dos testes de água.

A realização do triatlo e da maratona de natação no Sena são dois dos marcos que os Jogos Olímpicos de Paris-2024 querem deixar para a história, juntamente com o legado de permitir novamente o banho no rio, após um século de proibição.

"Conseguimos em quatro anos algo que foi impossível por 100 anos: você pode nadar no Sena", um "legado fabuloso" para os moradores locais e para a "biodiversidade", congratulou-se o presidente francês Emmanuel Macron no X no dia do evento de triatlo.

As autoridades investiram mais de 1,4 bilhão de euros (US$ 1,52 bilhão ou 8,7 bilhões de reais na cotação atual) para criar uma série de infraestruturas para reduzir a poluição no Sena e em seu afluente, o Marne, de modo a permitir o banho.