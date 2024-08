Post faz brincadeira com chance de o Brasil ganhar medalhas pelo número de atletas no futebol

São Paulo

A classificação do Brasil na final da disputa feminina de futebol nas Olimpíadas de Paris-2024 animou torcedores brasileiros, que agitaram as redes sociais com memes, piadas com outros competidores e até sátiras sobre possíveis resultados.

Uma publicação no X brincava com a hipótese de a delegação brasileira —atualmente na 18ª posição—liderar o quadro de medalhas dos Jogos. O autor do post, visualizado mais de 1,4 milhão de vezes até 8 de agosto, dizia que, sendo campeão no futebol e no vôlei (o jogo desta quinta ainda não havia ocorrido), o Brasil teria mais 30 medalhas de ouro, "contando todas as atletas".

A ginasta Rebeca Andrade com suas medalhas conquistadas em Paris; quadro de medalhas dos Jogos considera quantidade de ouros como fator principal - Jack Guez - 7.ago.2024/AFP

Mas, embora tivesse gente acreditando na brincadeira, não é assim que funciona a contagem. A vitória das brasileiras não adicionaria mais 30 medalhas para a delegação brasileira. O quadro de medalhas do COI (Comitê Olímpico Internacional) traz a soma de condecorações por modalidades —não pelo número de atletas em cada esporte.

Isso significa que uma vitória do Brasil em esportes coletivos (com sete ou mais atletas), como o futebol e o vôlei, somaria apenas mais uma medalha por modalidade no quadro geral, independentemente do número de participantes.

Além disso, o quadro do COI considera o número de medalhas de ouro como o principal critério para classificação entre os países. Assim, o primeiro país no ranking de medalhas pode não ter o maior número delas. É o que acontece agora com a China, que, com 72 medalhas, sendo 28 de ouro, está à frente dos Estados Unidos, vencedor de 97 medalhas, mas 27 de ouro (uma a menos do que o país asiático).

Assim, para ultrapassar os países e liderar o ranking do COI, a delegação brasileira teria que conquistar o ouro em pelo menos 26 outras modalidades, contando os já conquistados da judoca Beatriz Souza e da ginasta Rebeca Andrade, o que não é mais possível.

VERDADEIRO OU FALSO

Recebeu um conteúdo que acredita ser enganoso? Mande para o WhatsApp 11 99581-6340 ou envie para o email folha.informacoes@grupofolha.com.br para que ele seja verificado pela Folha.