EUA e China, com um ouro de diferença, lutam na reta final pelo topo de Paris-2024

A três dias do encerramento das Olimpíadas de Paris-2024, a disputa pelo topo no quadro qualitativo de medalhas (pelo número de ouros), entre EUA e China, está acirrada.

Na noite desta quinta-feira (8), os norte-americanos, com três vitórias no atletismo –110 m com barreiras (masculino), 400 m com barreiras (feminino) e salto em distância (feminino) –, apareciam na liderança, com 30 ouros.

A norte-americana Tara Davis-Woodhall comemora no tanque de areia seu ouro no salto em distância nas Olimpíadas de Paris - Antonin Thuillier - 9.ago.2024/AFP

Colados, com 29 ouros, os chineses, que também acumularam no dia três medalhas douradas –C2 500 m (masculino) na canoagem, trampolim 3 m (masculino) nos saltos ornamentais e categoria até 59 kg (feminino) no boxe.

Assim, as duas potências esportivas prometem uma batalha medalha a medalha até o domingo para ganhar as Olimpíadas parisienses.

A mesma disputa EUA x China foi vista há três anos, em Tóquio, na mais recente edição dos Jogos.

No Japão, os chineses chegaram ao último dia de competições com vantagem de dois ouros (38 a 36). Triunfos no ciclismo individual (feminino), no basquete e no vôlei (ambos com as mulheres) propiciaram a virada norte-americana.

Agora, as apostas da China para vencer estão no boxe (três finais), no time feminino de hóquei (finalista) e no time feminino de tênis de mesa (finalista), além de favoritismo em disputas do levantamento de peso e saltos ornamentais.

Long Daoyi e Wang Zongyuan, ouro para a China no trampolim de 3 m sincronizado dos saltos ornamentais em Paris-2024 - Zhang Yuwei - 2.ago.2024/Xinhua

O país asiático ocupa posição destacada devido ao sucesso até agora nos saltos ornamentais (6 ouros), tiro esportivo (5), levantamento de peso (3) e tênis de mesa (3).

OS EUA são finalistas do futebol (feminino), basquete (masculino) e vôlei (feminino) e ainda têm chance no polo aquático (masculino) e no basquete (feminino), que estão nas semifinais. Ainda espera ganhar mais ouros no atletismo (são nove até aqui), especialmente em provas de pista.

Natação (8 ouros), ginástica artística (3), ciclismo (2), luta (2) e esgrima (2) foram os esportes que mais renderam ouros, fora o atletismo, para a nação da América do Norte.

A última vez que os norte-americanos não terminaram as Olimpíadas liderando o quadro qualitativo foi em Pequim-2008, quando os chineses abrigaram o evento multiesportivo e ganharam 48 ouros –em segundo, os EUA faturaram 36.

Das 29 edições olímpicas da era moderna –a primeira foi em Atenas-1896–, os EUA, que não participaram em Moscou-1980 (boicote), chegaram em primeiro lugar em 18.

No total de medalhas em Paris-2024, os EUA lideram por larga margem ante a China (103 x 73) e não serão alcançados.