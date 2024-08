Jogos mudam top 10 de 'atletas influenciadores' do Brasil

Paris

"O esporte olímpico não é uma coisa valorizada. Cara, o dia que eu parar de saltar, zero, se vira. O que é que tu tem depois? E essa é a importância das redes sociais, né? Disso que tá acontecendo. Porque tu consegue acabar trabalhando essa parte."

Almir Jr. - @3almirjr no Instagram - ficou em 11º lugar no salto triplo nos Jogos de Paris. Chamou a atenção mais por um gesto que lhe rendeu a atenção da transmissão olímpica de TV para o mundo inteiro. Após a prova, ainda na pista, pediu em casamento sua companheira, a influencer Talita Ramos - @taliramos, que tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

O pedido de casamento rendeu 2.200 comentários no Instagram dela e 936 no dele.

Nos Jogos de Paris, Almir saltou de 161 mil para 203 mil seguidores, um crescimento de 26%.

A declaração acima, dada por Almir logo após a final do triplo, é reveladora da preocupação que alguns atletas passaram a ter com as redes sociais.

A Folha levantou o número de seguidores no Instagram de 279 atletas da equipe olímpica brasileira nos Jogos, no dia da cerimônia de abertura e no dia do encerramento. Os números revelam algumas curiosidades.

Uma delas é uma mudança no perfil dos atletas olímpicos mais populares. Sai o vôlei, entra a ginástica. Se antes dos Jogos quatro nomes das quadras (Bruno Rezende, Gabi Guimarães, Rosamaria e Thaisa) estavam no top 10, agora não há mais nenhum. Em compensação, a ginástica artística passou de dois (Rebeca Andrade e Arthur Nory) para cinco (Rebeca, Flavia Saraiva, Julia Soares, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira).

Em parte, isso se deve ao "efeito medalha", mas também às campanhas que a CazéTV promoveu para ampliar o número de seguidores de vários atletas –uma forma de ajudá-los a obter patrocínio.

E os medalhistas já estão tirando proveito.

Beatriz Souza, 26, desfila em carro de bombeiros em Peruíbe, cidade onde cresceu e começou a praticar judô; a campeã olímpica viu o número de seguidores do Instagram subir 28.847% - Adriano Vizoni - 10.ago.24/Folhapress

Do alto de seus mais de 1 milhão de seguidores somados, Ana Patrícia (640 mil) e Duda (530 mil) postaram ainda em Paris a primeira "parceria paga" pós-ouro olímpico, para uma marca de chinelos de dedo. Beatriz Souza, ouro no judô, postou suas participações nos programas de TV de Luciano Huck e Pedro Bial.

Outros, como Larissa Pimenta, dois bronzes no judô em Paris (individual e por equipes), e Natinha Araújo, do vôlei feminino, trocaram a foto de perfil e agora exibem com orgulho suas medalhas.

No quesito crescimento, ninguém superou Beatriz Souza na delegação brasileira. Ela saltou de 11,4 mil seguidores para 3,3 milhões.

O segundo maior crescimento, em termos percentuais, foi de Valdileia Martins, do salto em altura. Além de conseguir a classificação para a final de sua prova, ela comoveu o público devido à morte do pai, quatro dias antes de disputar a eliminatória no Stade de France. Passou de 1.900 para 207 mil seguidores.

Os medalhistas brasileiros tiveram, na média, um aumento de 842% no número de seguidores. Mas os não medalhistas também tiveram um ganho médio significativo, de 167%.

Quando, em vez da média, se adota como critério de comparação a mediana (o valor exatamente no meio da lista), menos sujeita a distorções, a medalha rende 51% a mais de seguidores, contra 25% sem medalha.

O fenômeno dos atletas-influenciadores parece ser mais acentuado no Brasil que em outros países, onde os heróis olímpicos têm números de seguidores mais modestos.

Noah Lyles, o americano que venceu os 100 metros rasos, tem 1,5 milhão de seguidores, mesmo valor do superjudoca francês Teddy Riner, e só um pouco a mais que outro herói olímpico local, o nadador Léon Marchand, ganhador de quatro medalhas de ouro.

Por outro lado, a superginasta Simone Biles tem 12,5 milhões de seguidores no Instagram, ainda à frente da amiga e rival Rebeca Andrade, apesar da campanha promovida por internautas para a brasileira ultrapassar a americana.

A exposição na mídia, por si, não é garantia de explosão no Instagram. A nadadora Ana Carolina Vieira, desligada da delegação durante os Jogos, acusada de indisciplina, esteve nas manchetes dos jornais e sites, mas isso lhe rendeu 22 mil seguidores novos –mesmo assim, um crescimento de mais de 150%.

O esforço dos atletas para bombar nas redes não termina com os Jogos. Ainda no Stade de France, os repórteres brasileiros perguntaram a Almir Jr. quando será o casamento com Talita.

"Acompanha isso nas redes sociais aí. Valeu", foi a resposta dele.