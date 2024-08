São Paulo

A chamada 'cidade do amor' é palco não só das Olimpíadas 2024. Durante os Jogos, que se encerram no domingo (11), Paris teve quatro pedidos de casamento entre atletas. Os momentos românticos entre casais olímpicos, atletas e seus companheiros viralizaram.

Almir dos Santos, finalista do salto triplo masculino, pediu sua namorada Talita Ramos em casamento durante as finais da modalidade nesta sexta-feira (9). Talita é influenciadora e tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

O brasileiro, que ficou na 11º posição, não ganhou medalha, mas sai de Paris noivo.

Na última sexta-feira (2), foi a vez da chinesa Huang Ya Qiong, 30. A atleta e seu parceiro de duplas Zheng Siwei conquistaram o ouro nas duplas mistas de badminton, vencendo a equipe rival sul-coreana.

Depois de descer do pódio, a vencedora foi surpreendida pelo namorado, Liu Yu Chen, 29, também jogador de badminton e prata nas duplas mistas da modalidade em Tóquio em 2021. Ele carregava um buquê e um anel de noivado.

"Sorte no jogo e no amor!", escreveu um internauta.

Huang e Zheng ficaram com a prata nos jogos de Tóquio e não eram os favoritos ao ouro. A conquista, seguida do pedido de casamento, foi uma dupla surpresa.

A emoção de competir inspirou ainda outro casal. A atleta francesa Alice Finot, 33, quebrou o recorde europeu feminino nos 3000m com obstáculo com um tempo de 8min 58s e 67 milésimos.

Fazer a prova em menos de nove minutos era uma promessa que ela tinha feito: se conseguisse, iria pedir o namorado Bruno Martinez Bargiela, atleta de triatlo espanhol, em casamento. Depois da prova, ela fez o pedido com o pin com o qual ela competiu, no qual está escrito "Love is in Paris", o amor está em Paris.

O casal está junto há nove anos, e o número da sorte da atleta também é nove. Alice terminou a prova na 4ª posição e não levou medalha mas, assim como Almir dos Santos, volta para casa noiva.

Há ainda aqueles que nem esperaram a competição começar para fazer a pergunta. Os atletas argentinos Pablo Simonet (handebol), 32, e Maria Campoy (hóquei), 33, ficaram noivos na Vila Olímpica antes mesmo da cerimônia de abertura dos Jogos. Estão juntos desde 2015 e competiram nas Olimpíadas do Rio-2016.

Nesta sexta (9), Compoy tornou-se medalhista olímpica com a conquista do bronze pela Argentina na final do hockey contra a Bélgica. Essa é, provavelmente, a última Olimpíada de Campoy.

Os judocas Laura Martinez Abelenda, 25, e Jose Aranda, também aproveitaram o clima romântico de Paris para noivar. O pedido, que aconteceu embaixo da Torre Eiffel, foi compartilhado pelo casal nas redes sociais.

A espanhola perdeu na disputa pela medalha de bronze no judô até 48kg para a francesa Shirine Boukli, em 27 de julho.

Queridinhos dos internautas, o casal do tênis de mesa Hugo Calderano e Bruna Takahashi é sucesso nas redes sociais. Chamado de "namoradinho do país", Calderano foi o primeiro brasileiro a chegar a uma semifinal em Jogos Olímpicos na modalidade. Além de ter aparecido no top 3 no ranking mundial, Calderano permaneceu entre os 10 melhores por mais de 300 semanas consecutivas.

Considerada a melhor mesatenista do país, Bruna foi eliminada no início da competição pela americana Lily Zhang e não conseguiu avançar na modalidade por equipes.

Mesmo sem terem subido ao pódio, as redes elegeram o relacionamento deles como "digno de medalha de ouro".

"Pais de uma nação", escreveu um internauta. O casal é amado nas redes, que já começaram a fazer vídeos dos dois juntos no estilo "fancam", que são vídeos amadores de celebridades feitos pelos seus fãs, que incluem música, montagens e legendas.

Armand "Mondo" Duplantis é considerado o novo fenômeno do salto com vara. Em Paris, quebrou o recorde mundial, de 6,03m — estabelecido pelo brasileiro Thiago Braz, em Tóquio— duas vezes. Saltou 6,10m, e depois atingiu a marca de 6,25m. Ao completar a prova, o atleta correu até sua namorada para comemorar a vitória. A cena protagonizada pelo casal causou comoção nas redes.

Nascido nos Estados Unidos, Duplantis é filho de pai norte-americano e mãe sueca. Nas competições internacionais, o atleta escolheu defender a Suécia.

Sua namorada é a modelo Desiré Inglander, que tem 787,7 mil seguidores no TikTok, plataforma da Bytedance. O casal está curtindo a vitória de Duplantis e postando alguns vídeos na rede social, para alegria dos novos fãs.

Tara Davis-Woodhall levou o ouro no salto em distância feminino, atingindo 7.10m, nesta quinta-feira (8). Ela dividiu o pódio com outra norte-americana, Jasmine Moore, que conquistou o bronze. Depois da medalha, a atleta foi até a arquibancada comemorar com o marido, Hunter Woodhall.

O vídeo dos dois circulou na internet e encantou todos com a felicidade com a qual ela é recebida por ele.

Hunter é três vezes medalhista olímpico nos Jogos Paralímpicos, conquistando duas medalhas, uma de prata (200m T44) e outra de bronze (400m T44) nas Olimpíadas do Rio em 2016. Aos 11 meses de idade, suas duas pernas foram amputadas abaixo dos joelhos.

"É por isso que eu amo assistir às Olimpíadas", escreveu uma internauta.

Alice Bellandi, italiana de 25 anos, comemorou sua medalha de ouro no judô feminino de até 78kg com um beijo em sua namorada Jasmine Martin, atleta nascida no Brasil que mora na Itália e representa a África do Sul no judô de até 57kg. Bellandi levou a melhor contra Inbar Lanir, israelense de 24 anos, que ficou na 9º colocação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

A imagem protagonizada pelas atletas circulou nas redes sociais.

"Eu tenho certeza que ainda estou sonhando…. Primeiro de agosto de 2024, é um sonho se tornando realidade! Melhor dia da minha vida ", escreveu Jasmine em publicação no Instagram.

A boxeadora irlandesa Kellie Harrington, 34, também encantou as redes após conquistar o ouro durante as finais do peso leve nesta terça-feira (6). Assim que ganhou, foi ao encontro de sua esposa, Mandy Loughlin. Elas estão casadas desde 2022.