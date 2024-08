Jovem internado realiza sonho ao receber camisa autografada do Santos

São Paulo

Torcedor fanático do Santos, Vitor Santos, 15, enfrenta as dificuldades provocadas por uma doença que compromete o funcionamento do intestino e impede a absorção adequada de nutrientes pelo organismo. A causa é investigada por uma equipe médica do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde ele está internado desde o início do mês.

O adolescente foi estimulado pela equipe de assistência do hospital a revelar desejos, como parte de uma prática de humanização adotada também com outros pacientes para ajudar no período de tratamento.

Vitor Santos, 15, mostra a camisa que recebeu dos jogadores do Santos - Hospital de Base de São José do Rio Preto

Vitor fez três pedidos à "gênia da lâmpada" Camila Magalhães, secretária da UTI onde ele ficou durante 19 dias: um encontro com a família no jardim em frente ao hospital, uma comemoração pelo aniversário de 24 anos do irmão, com direito a bolo de gelatina e velinhas, e uma camisa autografada pelos jogadores do time da Vila Belmiro.

"Todo dia eu fico um tempinho com ele para animá-lo e surgiu esta brincadeira da gênia quando eu disse que concederia três pedidos", contou Camila.

Além da camisa, o adolescente recebeu vídeos com mensagens do técnico Fábio Carille e dos atletas Gonzalo Escobar, Gil, Willian Bigode, Diego Pituca e João Paulo, além do massagista Valder Bernardo.

"Se Deus quiser eu vou ser um vencedor na vida, vou contar esse propósito na igreja, contar tudo o que aconteceu na minha vida até hoje, o que já sofri para estar aqui. E hoje vou até dormir com a camisa do Santos", reagiu o garoto, que sonha em ser jogador do clube.

Morador de Nova Granada, a 35 km de Rio Preto, ele recebe alimentação parenteral e, após o período na UTI, foi transferido para um quarto da enfermaria na segunda-feira (19).

Mais animado, chegou a fazer "embaixadas" e trocar passes com um dos profissionais de saúde que o acompanha.

Dois dias depois, teve outra surpresa: recebeu um vídeo com mensagem de Dorival Júnior, técnico da seleção, que já foi treinador do Santos.

"Espero que você se recupere rapidamente para torcer pelo time de seu coração e pela seleção brasileira. Um beijo bem grande e muita luz no seu caminho", disse Dorival.

"Obrigado técnico Dorival Júnior. Que Deus te abençoe pela mensagem. 'Tamu' junto", respondeu o jovem.