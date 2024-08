São Paulo vence o Nacional-URU e encara o Botafogo nas quartas da Libertadores

São Paulo

O São Paulo avançou às quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira (22) ao derrotar o Nacional, do Uruguai, por 2 a 0, em seu estádio na capital paulista.

Na próxima fase, a equipe tricolor vai enfrentar o Botafogo, responsável por eliminar o Palmeiras depois de uma dramática partida no Allianz Parque, na quarta-feira (21).

Após vencer o duelo de ida por 2 a 1, o clube do Rio chegou a abrir 2 a 0 em São Paulo, mas sofreu o empate e quase levou a virada que forçaria a disputa de pênaltis, mas acabou salvo pelo VAR (árbitro de vídeo), que anulou o terceiro gol alviverde por um toque de mão de Gustavo Gómez, autor do que seria o lance histórico, já nos acréscimos.

Damian Bobadilla (à esq.) comemora seu gol contra o Nacional ao lado de Calleri - Nelson Almeida/AFP

Apesar do susto, os botafoguenses ganharam moral para sequência da competição e prometem fazer um novo confronto equilibrado, desta vez, com o São Paulo.

Já o time de Luís Zubeldia mudou totalmente sua postura diante o Nacional para avançar. Depois do jogo sem gols no confronto de ida, em Montevidéu, onde o time brasileiro não teve nem sequer uma finalização certa à meta adversária, a equipe paulista foi empurrada por seu torcedor a buscar a vitória desde o início da partida.

Ainda no primeiro tempo, o volante Bobadilla abriu o placar aos 30 minutos, depois que Calleri se colocou como pivô e deixou a bola para o camisa 21 finalizar para a rede. Foi o terceiro gol do meio-campista nesta temporada, sendo seu primeiro na competição continental.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, foi a vez do próprio Calleri ampliar, de cabeça. Logo depois do gol, houve uma confusão no setor do Morumbis destinado aos torcedores do Nacional. A partida ficou paralisada por alguns minutos.

Relatos do canal Paramount+, que fazia a transmissão ao vivo do confronto, informam que os torcedores arrancaram e arremessaram algumas cadeiras. O jogo foi reiniciado cerca de cinco minutos depois da confusão.

Em vantagem confortável no placar, os donos da casa apenas administram o resultado até o fim do jogo.

Antes do fim do jogo, o zagueiro Izquierdo passou mal, caiu no gramado e precisou deixar o campo levado por uma ambulância. Até a publicação deste texto, o clube uruguaio não havia divulgado o estado de saúde do atleta.

O defensor caminhava próximo ao meio de campo quando caiu sozinho no gramado, sem se chocar com nenhum adversário. Prontamente, a equipe médica entrou no campo e prestou o primeiro atendimento a ele, antes de levá-lo ao hospital mais próximo do estádio.

Assim que notaram a queda de Izquierdo no gramado e notaram a gravidade do ocorrido, jogadoras das duas equipes demonstraram muita preocupação e sinalizaram para os médicos agirem com rapidez.

A partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos. O cronômetro apontava 39 minutos do segundo tempo. O árbitro colombiano Jhon Ospina, contudo, optou por dar 15 minutos de acréscimos. O placar, porém, não mudou mais.

Com a classificação do São Paulo, a Libertadores tem quatro equipes brasileiras garantidas nas quartas de final, já que Fluminense e Atlético-MG também vão se enfrentar na próxima fase.

Nesta quinta-feira (22), às 21h30, o Flamengo vai tentar se tornar o quinto clube do Brasil a se manter vivo na disputa. O time rubro-negro duela com o Bolívar, fora de casa, depois de vencer por 2 a 0 no Maracanã.