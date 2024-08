Nadadora holandesa dedica vitória nas Olimpíadas a seu cachorro que morreu

São Paulo

A nadadora holandesa Sharon van Rouwendaal dedicou sua medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao seu cachorro Rio, que morreu há alguns meses. Ao sair da água na prova de maratona aquática de 10 km, a primeira coisa que fez foi beijar o punho direito, onde tem uma tatuagem em homenagem ao animal.

Nadadora holandesa Sharon van Rouwendaal, após vencer maratona aquática nas Olimpíadas, aponta para tatuagem feita em homenagem ao seu cachorro, que morreu meses antes - Xue Yuge/Xinhua

No pódio, Rouwendaal levantou o punho e apontou para a tatuagem —a patinha do cachorro, feita três dias depois de sua cremação.

O pet da atleta tinha conexão com as Olimpíadas. Ela batizou o cachorro, um lulu-da-pomerânia, de Rio após as olimpíadas do Rio-2016, quando ela ganhou sua primeira medalha olímpica.

A morte do cachorro afetou diretamente os treinos da nadadora. Ele a inspirava e, quando Rio morreu, Rounwendaal teve dificuldade para encontrar motivos para continuar nadando.

A holandesa é a primeira atleta de maratona aquática a ganhar três medalhas na modalidade. Na prova em Paris, a australiana Moesha Johson levou a prata, e a italiana Ginevra Taddeucci ficou com bronze.