Ouro olímpico da Itália no vôlei gera polêmica sobre nacionalidade

A equipe olímpica feminina de vôlei da Itália emocionou a nação quando derrotou os Estados Unidos para ganhar uma medalha de ouro —a primeira nessa categoria.

Mas a volta triunfante da equipe também gerou um acalorado debate sobre quem deveria ter o direito de obter a cidadania italiana, levando a uma disputa aberta dentro da coalizão governante da primeira-ministra Giorgia Meloni.

A polêmica começou na semana passada após o vandalismo de um mural em Roma celebrando uma das estrelas da equipe, Paola Egonu, que, assim como várias de suas companheiras de equipe, é filha de imigrantes africanos nascida na Itália. O mural retratava Egonu em seu uniforme olímpico com a palavra "italianidade".

Paola Egonu no saque durante semifinal entre Itália e Turquia em Paris-2024 - Liu Dawei/Xinhua

Agora, vários partidos, incluindo o centro-direita Forza Italia dentro da coalizão de Meloni, estão pedindo abertamente a mudança das restritivas regras de cidadania da Itália para acelerar o processo de naturalização de todas as crianças de origem imigrante que estudam na Itália.

Embora a própria Meloni ainda não tenha se pronunciado sobre o assunto, seu parceiro de coalizão de extrema direita, a Liga, tem alimentado sentimentos racistas e se opõe ferozmente a quaisquer mudanças na lei de cidadania.

Roberto Vannacci, líder da delegação da Liga no Parlamento Europeu, afirmou em uma postagem nas redes sociais que uma atleta negra como Egonu "não representa a grande maioria dos italianos, que, em vez disso, têm pele branca." Ele já havia feito comentários semelhantes contra ela em um livro controverso publicado no ano passado antes de sua estreia política.

Nascida na Itália de pais nigerianos, Egonu, 25, adquiriu a cidadania italiana há uma década. Ela não comentou sobre o discurso mais recente de Vannacci, mas o processou sem sucesso por difamação no passado. Dois anos atrás, Egonu disse que queria deixar a seleção nacional devido ao persistente abuso racista.

O chefe do comitê olímpico italiano, Giovanni Malagò, criticou duramente os comentários racistas de Vanacci e defendeu a equipe etnicamente diversa de seu país. "Se alguém acha... que alguém não é italiano por causa da cor da pele, nem quero comentar. Essas meninas são todas italianas e, acima de tudo, foram maravilhosas."

Os vândalos que desfiguraram o mural —que foi pintado após a vitória do ouro olímpico— cobriram o corpo de Egonu com tinta rosa e apagaram as palavras "parem o racismo, o ódio, a xenofobia" que estavam marcadas na bola de vôlei.

O ministro das Relações Exteriores da Itália e líder da Forza Italia, Antonio Tajani, rapidamente recorreu às redes sociais para expressar sua "total indignação por esse grave ato de racismo grosseiro", em referência à vandalização da imagem de Egonu. "Meu compromisso contra qualquer forma de discriminação é máximo", escreveu no X, acrescentando: "Coragem Paola, você é nosso orgulho."

Em uma entrevista posterior ao jornal Il Messaggero, ele pediu que Roma crie um caminho mais rápido para a cidadania italiana para crianças nascidas de pais imigrantes que estão crescendo e sendo educadas no país.

"A força de nosso país e seu potencial econômico vêm da capacidade de integrar pessoas que vêm de fora", disse Tajani. "Grande abertura, sem discussões sobre etnia ou raça... é o que torna uma nação competitiva."

Os legisladores da Forza Italia disseram que buscam iniciar o trabalho legislativo no mês que vem sobre a naturalização antecipada de crianças educadas na Itália. O projeto de lei visa melhorar seus direitos e proteções antes de atingirem a maioridade.

Políticos da Liga sugeriram nas redes sociais que a Forza Italia estava se aliando à oposição em um assunto tão delicado.

Quase 900 mil crianças estrangeiras —muitas nascidas na Itália de trabalhadores migrantes que residem legalmente no país— estão matriculadas no sistema escolar italiano. Elas representam 10,6% do total de 8,2 milhões de crianças em idade escolar do país.

De acordo com as leis atuais, crianças nascidas na Itália de pais estrangeiros podem solicitar a cidadania somente quando completam 18 anos, a menos que seus pais sejam naturalizados nesse meio tempo. Algumas exceções são feitas em casos considerados de interesse especial do estado —incluindo talentos esportivos.

Ao mesmo tempo, pessoas que vivem no exterior e podem provar que são descendentes de emigrantes italianos podem garantir a cidadania se nunca viveram no país.

Partidos políticos italianos já propuseram mudanças nas regras restritivas, com alguns defendendo a cidadania por direito de nascimento, ou que as crianças sejam naturalizadas após cinco anos de estudo na Itália.

Meloni, no passado, se opôs firmemente à cidadania por direito de nascimento, mas disse que estava aberta à naturalização mais rápida para crianças que completam a escolaridade obrigatório na Itália —que termina aos 16 anos.

Nenhuma das propostas ganhou força até o momento.

Mas a euforia pós-olímpica e a indignação com a vandalização da imagem de Egonu, bem como a crescente pressão da própria crise demográfica da Itália, trouxeram novo ímpeto para a aceleração da cidadania das crianças.

Elly Schlein, líder da oposição de esquerda, disse na semana passada que "quem nasce ou cresce na Itália é italiana" e que seu partido Social Democrata lutará para mudar as regras para refletir isso.

Outro grupo de oposição, o partido centrista Più Europa, disse que pretende buscar um referendo nacional sobre a flexibilização das leis de cidadania, o que exigiria a obtenção de 500 mil assinaturas.