Patrick, do São Paulo, passará a noite internado após bater a cabeça

São Paulo

O lateral Patryck Lanza, do São Paulo, sofreu um choque de cabeça durante o clássico contra o Palmeiras neste domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro, e precisou deixar o Allianz Parque de ambulância.

Ainda no gramado, ele foi prontamente atendido pelos médicos do clube e depois foi levado ao hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem.

Patryck Lanza recebe atendimento no gramado do Allianz Parque - Carla Carniel/Reuters

Segundo informou clube, ele vai dormir no hospital para ficar em observação. "Consciente e com quadro estável, o atleta passará a noite internado no Hospital Albert Einstein para observação, seguindo protocolo médico e assistido por profissionais do São Paulo", comunicou a equipe do Morumbi.

O jogador do São Paulo entrou em campo ainda na primeira etapa, para substituir Ferreira, que sentiu dores na coxa. O lance da disputa com Estevão, com quem Patryck se chocou, aconteceu poucos minutos após o Palmeiras abrir o placar do jogo em que venceu por 2 a 1.

O lance causou desespero nos atletas das duas equipes. Enquanto o atleta recebia atendimento, a torcida do Palmeiras bateu palmas paro atleta —vale lembrar que os clássicos em São Paulo têm torcida única.

Clássico termina com briga generalizada

Após o apito final da partida, os jogadores das duas equipes trocaram empurrões na saída de campo e a briga seguiu até a porta dos vestiários do Allianz Parque.

A confusão foi tão grande que envolveu as duas comissões técnicas. Nem os seguranças dos dois times conseguiram conter os ânimos.

Quando a confusão terminou, o árbitro Raphael Claus foi até a cabine do VAR para analisar as imagens, mas não comunicou sua decisão ao público.

"Todo mundo mora aqui perto, se vê no dia a dia. Eles querem fazer graça aqui porque estão jogando para a torcida deles. Aí, depois, a gente se vê no prédio e fica como? Não pode acontecer isso" afirmou o atacante Wellington Rato, do São Paulo.

Nem os jogadores do Palmeiras nem o técnico Abel Ferreira deram entrevistas após a partida.