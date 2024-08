Paris-2024: veja os recordes olímpicos atuais do atletismo, que começa nesta quinta (1º)

São Paulo

A partir desta quinta-feira (1º), começam nos Jogos de Paris as provas de atletismo, com a torcida presente no Stade de France na expectativa pela quebra de novos recordes pela elite do esporte reunida na França.

O atletismo —que teve nove recordes olímpicos quebrados nos Jogos de Tóquio, realizados em 2021— detém a marca que perdura há mais tempo em uma edição das Olimpíadas. Ela foi alcançada na Cidade do México, em 1968: o norte-americano Bob Beamon obteve 8,90 m no salto em distância, 55 cm acima do recorde anterior, estabelecido em Tóquio, em 1964.

O também norte-americano Mike Powell chegou a ultrapassar a marca de Beamon com um salto de 8,95 m, em 1991, mas isso foi no Mundial de atletismo. O recorde olímpico, portanto, permanece intacto há 56 anos. Nos Jogos mais recentes, em Tóquio, o grego Miltiadis Tentoglou conquistou a medalha de ouro com 8,41 m. Em 2023, Tentoglou venceu o Mundial, disputado em Budapeste, com 8,52 m.

Bob Beamon compete no salto em distância na Cidade do México--1968 - AFP

Prova mais aguardada do atletismo, os 100 metros rasos tem o recorde entre os homens intacto desde Londres-2012, quando a lenda jamaicana Usain Bolt completou o percurso com o tempo de 9s63.

Entre as mulheres, o recorde olímpico dos 100 m foi batido em Tóquio pela jamaicana Elaine Thompson-Herah, com o tempo de 10s61. Como ela não pode defender o título por conta de uma lesão no tendão de Aquiles, os holofotes na capital francesa estarão voltados para a norte-americana Sha'Carri Richardson, atual campeã mundial –que ficou fora de Tóquio-2020 após ser flagrada no exame antidoping para maconha.

No salto com vara, cujo recorde ainda pertence ao brasileiro Thiago Braz, ouro na Rio-2016 com a marca de 6,03 m, a expectativa é que um novo teto olímpico seja estabelecido pelo fenômeno sueco Armand Duplantis, atual recordista mundial com 6,24 m.

Confira abaixo todos os recordes olímpicos vigentes nas provas de atletismo.

Masculino

100 m – Usain Bolt (JAM) / 9s63 (5.ago.2012) Londres-2012

110 m com barreiras -- Xiang Liu (CHN) / 12s91 (27.ago.2004) Atenas-2004

200 m – Usain Bolt (JAM) / 19s30 (20.ago.2008) Pequim-2008

400 m com barreiras – Karsten Warholm (NOR) / 45s94 (3.ago.2021) Tóquio-2020

400 m – Wayde Van Niekerk (RSA) / 43s03 (14.ago.2016) Rio-2016

800 metros – David Rudisha (QUE) / 1m40s91 (9.ago.2012) Londres-2012

Revezamento 4 x 100 m – Jamaica / 36s84 (11.ago.2012) Londres-2012

Revezamento 4 x 400 m – EUA / 2m55s39 (23.ago.2008) Pequim-2008

1.500 m -- Jakob Ingebrigtsen (NOR) / 3m28s32 (7.ago.2021) Tóquio-2020

3.000 m com obstáculos -- Conseslus Kipruto (QUE) / 8m03s28 (17.ago.2016) Rio-2016

5.000 m -- Kenenisa Bekele (ETI) / 12m57s12 (23.ago.2008) Pequim-2008

10.000 m -- Kenenisa Bekele (ETI) / 27m01s17 (17.ago.2008) Pequim-2008

Salto com vara – Thiago Braz (BRA) / 6,03 m (15.ago.2016) Rio-2016

Salto em altura – Charles Austin (EUA) / 2,39 m (28.jul.1996) Atlanta-1996

Salto em distância – Bob Beamon (EUA) / 8,90 m (18.out.1968) Cidade do México-1968

Salto triplo -- Kenny Harrison (EUA) / 18,09 m (27.jul.1996) Atlanta-1996

Arremesso de peso – Ryan Crouser (EUA) / 23,30 m (5.ago.2021) Tóquio-2020

Lançamento de disco -- Virgilijus Alekna (LTU) / 69,89 m (23.ago.2004) Atenas-2004

Lançamento de martelo – Sergey Litvinov (URS) / 84,80 m (26.set.1988) Seul-1988

Lançamento do dardo -- Andreas Thorkildsen (NOR) / 90,57 m (23.ago.2008) Pequim2008

Decatlo -- Damian Warner (CAN) / 9.018 pontos (5.ago.2021) Tóquio-2020

Marcha atlética (20 km) – Ding Chen (CHN) / 1h18m46s (4.ago.2012) Londres-2012

Marcha atlética (50 km) – Jared Tallent (AUS) / 3h36m53s (11.ago.2012) Londres-2012

Maratona -- Samuel Kamau Wanjiru (QUE) / 2h06m32s (24.ago.2008) Pequim-2008

Feminino

100 m – Elaine Thompson Herah (JAM) / 10s61 (31.jul.2021) Tóquio-2020

100 m com barreiras – asmine Camacho-Quinn (PUR) / 12s26 (1.ago.2021) Tóquio-2020

Revezamento 4 x 100 m – EUA / 40s82 (10.ago.2012) Londres-2012

200 m – Florence Griffith-Joyner (EUA) / 21s34 (29.set.1988) Seul-1988

400 m – Marie-José Pérec (FRA) / 48s25 (29.jul.1996) Atlanta-1996

400 m com barreiras – Sydney McKaughlin (EUA) / 51s46 (4.ago.2021) Tóquio-2020

Revezamento 4 x 400 m – URSS / 3m15s17 (1.out.1988) Seul-1988

800 m – adezhda Olizarenko (URSS) / 1m53s43 (27.jul.1980) Moscou-1980

1.500 m – aith Kipyegon (QUE) / 3m53s11 (6.ago.2021) Tóquio-2020

3.000 m – Tatyana Samolenko (URSS) / 8m26s53 (25.set.1988) Seul-1988

3.000 m com obstáculos – Gulnara Samitova-Galkina (RUS) / 8m58s81 (17.ago.2008) Pequim-2008

5.000 m – Vivian Jepkemei Cheruiyot (QUE) / 14m26s17 (19.ago.2016) Rio-2016

10.000 m – Almaz Ayana (ETI) / 29m17s45 (12.ago.2016) Rio-2016

Salto em altura – elena Slesarenko (RUS) / 2,06 m (28.ago.2004) Atenas-2004

Salto com vara – Yelena Isinbayeva (RUS) / 5,05 m (18.ago.2008) Pequim-2008

Salto em distância – ackie Joyner-Kersee (EUA) / 7,40 m (29.set.1988) Seul-1988

Salto triplo -- Yulimar Rojas (VEN) / 15,67 m (1.ago.2021) Tóquio-2020

Arremesso de peso – lona Slupianek (ALE) / 22,41 m (24.jul.1980) Moscou-1980

Lançamento de disco – Martina Hellmann (ALE) / 72,30 m (29.set.1988) Seul-1988

Lançamento de martelo – nita Wlodarczyk (POL) / 82,29 m (15.ago.2016) Rio-2016

Lançamento do dardo – Olisdeilys Menéndez (CUB) / 71,53 m (27.ago.2004) Atenas-2004

Heptatlo -- Jackie Joyner-Kersee (EUA) / 7.291 pontos (24.set.1988) Seul-1988

Marcha atlética (20 km) – Shijie Qieyang (CHN) / 1h25m16s (11.ago.2012) Londres-2012

Maratona – Tiki Gelana (ETI) / 2h23m07s (5.ago.2012) Londres-2012

Misto

Revezamento 4 x 400 m – Polônia / 3m09s87 (31.jul.2021) Tóquio-2020