Projeto de lei prevê isenção de imposto de renda a medalhistas olímpicos

Brasília

A Câmara dos Deputados deve analisar um projeto de lei que determina a isenção da cobrança do imposto de renda sobre os prêmios recebidos por atletas durante as Olimpíadas.

O texto foi apresentado nesta segunda-feira (5) pelo deputado Luiz Lima (PL-RJ) e já recebeu pedido de urgência, que, caso aprovado, leva a proposta direto para a votação em plenário, sem precisar de discussão prévia.

O Brasil é um dos países que oferecem recompensas financeiras aos atletas que subirem ao pódio. O projeto prevê a isenção de impostos para pagamentos realizados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), pelo governo federal ou um dos seus órgãos.

Medalha de ouro que será dada aos esportistas que ganharem suas provas ou competições nas Olimpíadas de Paris - Thomas Samson/30.jan.2024/AFP

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE), presidente da Frente Parlamentar do Esporte, diz ter conseguido em menos de uma hora assinaturas que representam o apoio de 495 parlamentares ao requerimento de urgência. Por isso, ele acredita que a proposta será aprovada sem dificuldades pela Casa.

A Câmara está em recesso parlamentar. A primeira sessão de votações está marcada para a próxima segunda-feira (12). Carreras trabalha para que o projeto seja votado ainda no início da semana que vem para ser encaminhado ao Senado e, caso aprovado, para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Acho urgente [aprovar] na medida que pode vigorar já para essas Olímpiadas. Porque uma premiação que o COB dá para uma atleta olímpico nada mais é do que um reconhecimento e um incentivo para o atleta", diz Carreras.

"A vida útil do atleta de alto rendimento é curta. A gente sabe os investimentos que este atleta fez, a família fez e é algo que vai além de uma medalha, de um título. É fonte de inspiração para a juventude ser atleta no nosso país", avalia o deputado.

Paris-2024 Um guia diário com o que rolou e vai rolar nos Jogos Olímpicos na França Carregando...

A celeridade na tramitação da proposta tem o apoio de líderes de três blocos na Câmara que reúnem 15 partidos, entre eles PT, PC do B, União Brasil e PP. O pedido de urgência também foi assinado pelo líder do PL, maior partido da Câmara e representante da oposição.

Na justificativa do projeto, o deputado Luiz Lima afirma que a isenção do imposto de renda às premiações terão baixo impacto nos cofres públicos. Por outro lado, representa a "valorização do esporte e de apoio aos nossos representantes olímpicos".

Em Paris-2024, se um atleta que competir individualmente ganhar medalha de ouro, receberá do COB R$ 350 mil. A prata vale prêmio de R$ 210 mil e o bronze, de R$ 140 mil.

O COB muda a premiação para as conquistas em grupo (dois a seis atletas, como no vôlei de praia, no hipismo por equipe e nos revezamentos do atletismo e da natação, por exemplo) e coletivas (basquete, vôlei, futebol, handebol, entre outros).

Nesses casos, respectivamente, o ouro vale R$ 700 mil e R$ 1,05 milhão, a prata R$ 420 mil e R$ 630 mil, e o bronze, R$ 280 mil e R$ 420 mil, a serem devidamente repartidos entre todos os vencedores.

Segundo o jornal USA Today, o Brasil oferece recompensas melhores que países como Alemanha, Austrália, Canadá, Dinamarca e EUA, em um ranking de gratificação monetária.