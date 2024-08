Com Rebeca ouro e Medina bronze, Brasil sobe no quadro de medalhas

São Paulo

Rebeca Andrade brilhou na Arena Bercy, o palco da ginástica artística em Paris-2024, ganhando nesta segunda-feira (5) a medalha de ouro no solo.

A vitória a tornou a esportista mais vitoriosa do Brasil em Jogos Olímpicos, com dois ouros, três pratas e um bronze. A seguir estão Robert Scheidt (dois ouros, duas pratas e um bronze) e Torben Grael (dois ouros, uma prata e um bronze), ambos da vela.

O topo do pódio de Rebeca, aliado ao bronze de Gabriel Medina no surfe, serviu também para o Brasil, depois de um domingo zerado, voltar a "medalhar" nestas Olimpíadas.

Até as 21h30, sem contabilização da final feminina do surfe, o Brasil estava na 17ª posição no quadro de medalhas qualitativo, avançando sete lugares em relação à véspera. Quem liderava era a China, com 21 ouros, um à frente dos EUA.

No quadro pelo total de medalhas, o Brasil acumulava 12 (dois ouros, quatro pratas, seis bronzes), na 12ª colocação. Na liderança, os EUA (78 pódios).

Em outros resultados de destaque, no vôlei de praia, Duda/Ana Patrícia ganhou de dupla do Japão e está nas quartas de final. E a seleção masculina de vôlei perdeu dos EUA e não conseguiu chegar às semifinais.

A seguir, um resumo da participação brasileira nesta segunda nas Olimpíadas francesas.

Atletismo

Alison dos Santos, o Piu, e Matheus Lima avançaram para as semifinais dos 400 m com barreiras. Nos 200 m rasos, Renan Gallina também é semifinalista.

Nos 400 m rasos, Tiffani Marinho não foi bem e participará da repescagem.

Outros brasileiros caíram em repescagens: nos 200 m rasos, Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins; nos 400 m com barreiras, Chayenne da Silva; nos 400 m rasos, Lucas Carvalho.

No salto com vara, Juliana Campos ficou em 21º lugar e não passou da fase eliminatória.

Canoagem slalom

Nas semifinais do caiaque cross, Ana Sátila foi ultrapassada no final em sua bateria pela francesa Angèle Hug, terminou ter terceiro lugar e não avançou para a final.

Ginástica artística

Rebeca Andrade ganhou o ouro no solo, com nota 14.166, à frente das americanas Simone Biles (prata, 14.133) e Jordan Chiles (bronze, 13.766).

Na trave, Rebeca (13.933) terminou em quarto lugar e Julia Soares (12.333), em sétimo. A medalha de ouro ficou com a italiana Alice D’Amato (14.366).

Hipismo

Na fase classificatória da competição individual de saltos, tanto Rodrigo Pessoa, com Major Tom, como Stephan Barcha, com Primavera, zeraram o percurso e disputarão a final. Eles ficaram respectivamente em 17º e em 13º lugar. São 30 os cavaleiros finalistas.

Saltos ornamentais

Na plataforma de 10 metros, Ingrid Oliveira terminou em 23º lugar e não passou para as semifinais.

Gabriel Medina comemora a conquista do bronze no surfe de Paris-2024 nas águas do Taiti (Polinésia Francesa) - Ben Thouard - 5.ago.2024/AFP

Surfe

Gabriel Medina, quarto colocado em Tóquio-2020, conseguiu a medalha de bronze agora, ao superar o peruano Alonso Correa (15.54 x 12.43).

Tênis de mesa

Dia de jogos em equipes para o Brasil, nas oitavas de final. No masculino, Hugo Calderano e Vitor Ishiy ganharam por 3 a 1 dos portugueses Tiago Apolonia e Marcos Freitas. No feminino, pelo mesmo placar, Bruna Takahashi, Bruna Alexandre e Julia Takahashi perderam das sul-coreanas Shin Yu-bin e Jeon Jee-hee.

Triatlo

Na prova mista, o time brasileiro, com Miguel Hidalgo, Manoel Messias, Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes, ficou em oitavo ao completar o percurso em 1h27min23s.

Vela

Bruno Lobo é o brasileiro mais bem colocado nas regatas disputadas em Marselha. Na Fórmula Kite, seu barco está na sétima posição.

Leal desafia bloqueio triplo dos EUA na derrota da seleção brasileira masculina nas quartas de final do vôlei nas Olimpíadas de Paris - Natalia Kolesnikova - 5.ago.2024/AFP

Vôlei

A seleção masculina, comandada por Bernardinho, perdeu dos EUA por 3 sets a 1 (26/24, 28/30, 25/19 e 25/19) e caiu nas quartas de final. Em Paris-2024, o time de Bernardinho perdeu três jogos (EUA, Itália e Polônia) e ganhou só um (Egito).

Vôlei de praia

Ana Patrícia e Carol, favoritas nas Olimpíadas (são as líderes do ranking mundial), passaram para as quartas de final com a vitória sobre Akiko/Ishii, do Japão, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/16). As próximas rivais são Tina e Anastajisa, da Letônia.