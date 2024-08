Quem são os judocas brasileiros que conquistaram o bronze por equipes nas Olimpíadas

São Paulo

O judô do Brasil realizou mais um feito em Paris-2024 neste sábado (3). O time conquistou a medalha de bronze na disputa por equipes, terminando as Olimpíadas com quatro conquistas: um ouro, uma prata e dois bronzes.

Trata-se do esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil na história das Olimpíadas.

Equipe de judocas do Brasil disputam medalha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 - Arlette Bashizi/Reuters

O Brasil começou vencendo o Cazaquistão e passando às quartas de final. Na disputa seguinte, perdeu para a Alemanha após batalha acirrada, por 4 a 3. Na sequência, bateu a Sérvia e se classificou para a disputa do bronze.

Contra a Itália, a disputa foi emocionante. O Brasil abriu 3 a 2 e Ketleyn Quadros ficou a pouco mais de 20 segundos de fechar a disputa, mas tomou um ippon e a decisão foi para a luta de desempate. No sorteio, o país deu sorte: Rafaela Silva foi a escolhida, entrou no tatame e passou o carro por cima da italiana Veronica Toniolo em 14 segundos.

Veja abaixo quem são os judocas que lutaram na disputa por equipes:

Beatriz Souza

A atleta de 26 anos é a grande campeã olímpica da categoria +70 kg. Foi o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos. Ela atuou em todas as disputas por equipe, perdendo apenas contra a Sérvia. Ao final do judô nas Olimpíadas, ela somou sete vitórias e uma derrota.

Daniel Cargin

O judoca de 26 anos, de Porto Alegre, compete na categoria +73 kg. Ele foi eliminado ainda na primeira rodada, contra Akil Gjakova, de Kosovo. Nas Olimpíadas de Tóquio-2020, o brasileiro conquistou medalha de bronze.

Ketleyn Quadros

Em sua terceira edição dos jogos, aos 36 anos, Ketleyn competiu na categoria até 70 kg. Nas disputas individuais, a judoca venceu a espanhola Cristina Cabana Perez, mas perdeu para a francesa e campeã olímpica Clarisse Agbegnenou nas oitavas. Ela é natural de Brasília.

Léo Gonçalves

O brasileiro de 28 anos perdeu a sua primeira luta nas Olimpíadas na categoria até 100 kg, contra Dzhafar Kostoev. Mas voltou para a disputa por equipes e ajudou o Brasil a conquistar o bronze.

Rafaela Silva

Aos 32 anos, a campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016 para a sul-coreana Mimi Huh na semifinal do individual e acabou derrotada na disputa pelo bronze pela japonesa Haruka Fanakubo. Rafaela, porém, voltou com tudo na disputa por equipes. Foi dela a vitória final que garantiu o bronze.

Rafael Macedo

O judoca foi derrotado na disputa pela medalha de bronze por punições contra o francês Maxime-Gael Ngayap Hambou. Macedo compete na categoria de até 90 kg e tinha passado pela repescagem em vitória sobre o sul-coreano Juyeop Han. Ele tem 29 anos e é natural de São José dos Campos (SP).

Rafael Silva, o Baby

O experiente judoca de 36 anos lutou na categoria +100 kg e foi eliminado em sua primeira luta nesta que é a sua quarta participação em Olimpíadas. O brasileiro perdeu para o atleta do Azerbaijão Ushangi Kokauri. Na disputa por equipes, Baby entrou em combate contra a Sérvia e venceu.

Willian Lima

Lima conquistou a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas, na disputa da categoria até 66 kg. O judoca conquistou a prata ao perder a final para o japonês Hifumi Abe. Com o bronze, garantiu sua segunda medalha em Paris-2024.