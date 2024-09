Atlético-MG segura o São Paulo e avança à semifinal da Copa do Brasil

São Paulo

Estão definidas as semifinais da Copa do Brasil 2024. Nesta quinta-feira (12), o Atlético Mineiro conseguiu segurar um empate sem gols com o São Paulo na MRV Arena depois e ter vencido o jogo de ida, por 1 a 0, no Morumbis, e avançou para a próxima fase do mata-mata.

Na sequência da competição, a equipe mineira terá pela frente o Vasco, que eliminou na quarta (12) o Athletico Paranaense nos pênaltis, em Curitiba, onde os donos da casa devolveram a derrota por 2 a 1 do confronto de ida.

Os duelos vão ocorrer nas semanas dos dias 2 e 16 de outubro. Um sorteio a ser realizado pela CBF vai definir a ordem dos mandos de campo.

Na outra chave, o Flamengo venceu novamente o Bahia, desta vez, no Maracanã, por 1 a 0. No confronto de ida, a equipe rubro-negra havia vencido por 1 a 0, avançando sem sustos para as semifinais.

Alan Franco e Hulk disputam a bola durante partida entre São Paulo e Atlético - Pedro Souza/Divulgação/Atlético MG

O elenco comandado por Tite vai enfrentar o Corinthians. O clube do Parque São Jorge precisou buscar a sua classificação nos acréscimos do jogo contra o Juventude, na quarta-feira (11). Depois de perder na ida por 2 a 1, os corintianos fizeram 3 a 1 no tempo regulamentar e evitaram as cobranças de pênaltis.

Recentemente, em 2022, as duas equipes de maior torcida do país tiveram um encontro na decisão da Copa do Brasil. Naquela ocasião, os cariocas ficaram com o troféu depois de venceram a disputa das penalidades, por 6 a 5. No tempo regulamentar no Maracanã, houve um empate por 1 a 1. Na ida, em Itaquera, os times não balançaram as redes.

Ainda pelo mata-mata nacional, Flamengo e Corinthians tiveram outros três encontros, com duas vitórias do time carioca (oitavas de final de 2019 e quartas de final de 1989) e uma da equipe paulista (semifinal de 2018).