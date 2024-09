'Aqui é a meca do futebol', diz Memphis Depay sobre o Brasil

São Paulo

Em sua primeira entrevista a jornalistas brasileiros na manhã desta quinta-feira (12) no auditório da Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo, o atacante holandês Memphis Depay procurou exaltar o nível do futebol praticado no país e citou os ex-atacantes Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho entre os jogadores que mais o inspiraram na juventude.

Ele disse também estar ansioso para fazer sua estreia pelo clube, mas preferiu não definir uma data. Afirmou ainda ter ficado impressionado com a energia da torcida corintiana ao acompanhar a vitória na véspera contra o Juventude pela Copa do Brasil.

"Acho que precisamos reconhecer de onde é que vem o futebol autêntico, muitas estrelas do mundo do futebol vem do Brasil", afirmou Depay, que respondeu em inglês a perguntas de uma plateia com mais de cem jornalistas.

"Aqui é a meca do futebol. O jogo bonito está aqui. As crianças da Europa sempre buscam jogadores do Brasil", acrescentou ele, que vai usar a camisa 94 na Copa do Brasil e a 7 na Sul-Americana.

"Vocês contribuíram para o futebol no mundo inteiro. Inspiraram pessoas no mundo inteiro", afirmou Depay, que disse que vai fazer aulas de português para conseguir se conectar melhor com os companheiros de equipe.

Memphis Depay durante apresentação na Neo Química Arena ao lado do presidente Augusto Melo - Carla Carniel/Reuters

O jogador citou o ex-atacante Ronaldo, que, assim como ele, também atuou no PSV, da Holanda, e no Barcelona, da Espanha, como uma das grandes referências que tem no futebol brasileiro.

"O Ronaldo me inspirou muito", afirmou Depay. Ele disse ainda que a faixa característica que costuma usar na cabeça teve como inspiração Ronaldinho Gaúcho, que também brilhou pelo Barcelona.

Apresentado à torcida no gramado do estádio do Corinthians na noite de quarta-feira (11) antes do duelo contra o Juventude, o holandês disse ter ficado impressionado com o entusiasmo e a paixão demonstrados pelos aficionados pelo alvinegro.

"Noites como a de ontem demonstram que a equipe tem habilidade para lutar, que é um time de lutadores", disse ele. "Vendo a torcida, vi o que significa jogar pelo Corinthians, senti a energia."

Depay deve fazer seu primeiro treinamento no CT Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira. Ele fez sua última partida pelas semifinais da Eurocopa há dois meses, quando a Holanda foi eliminada pela Inglaterra.

Memphis Depay foi recebido com festa no aeroporto - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

"O mais importante nesse momento é entrar em campo o mais rápido possível e ser feliz, porque quando estou feliz, jogo meu melhor futebol", disse o holandês, que afirmou estar ciente do momento difícil atravessado pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro e que será o trabalho no dia a dia que fará a equipe sair da atual situação em que se encontra.

Ele disse que é um jogador que pode atuar em diferentes posições, mais recuado no meio de campo ou como atacante de referência à frente. "Vocês nunca vão me ver 90 minutos com dois defensores na marcação, esperando a bola."

Depay afirmou também que coletou informações a respeito da liga brasileira com Neymar e que espera que o treinador da Holanda, Roland Koeman, também se aprofunde sobre o futebol praticado no país quando for preparar a convocação da seleção para os próximos compromissos da equipe.

Koeman declarou recentemente que Steven Bergwijn, que trocou o Ajax pelo saudita Al Ittihad, deve perder espaço na seleção holandesa por ter ido atuar em uma liga de menor expressão do que as europeias.

"O treinador vai descobrir que [o futebol brasileiro] é bastante competitivo", afirmou o holandês, que assinou com o Corinthians até julho de 2026. O clube havia informado inicialmente que o contrato iria até dezembro de 2026 e corrigiu a informação nesta quinta-feira.