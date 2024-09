Brasil faz 10 a 0 em Cuba na estreia do mundial de futsal

São Paulo

A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo de futsal neste sábado (14) com goleada sobre Cuba por 10 a 0, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos. O mundial da modalidade acontece no Uzbequistão e marca a busca da equipe brasileira pelo hexa na modalidade, após jejum de 12 anos.

A equipe de Marquinhos Xavier não tomou conhecimento do adversário e abriu o placar com gol de Marcel, com pouco mais de um minuto de jogo. Marlon foi o artilheiro do jogo, com três bolas na rede.

Foi a terceira vitória brasileira sobre os cubanos na história. Em 1996, venceu por 18 a 0, e em 2008, por 9 a 0.

Marlon comemora gol na goleada por 10 a 0 do Brasil contra Cuba na Copa do Mundo de futsal - Leto Ribas/CBF/Divulgação

O Brasil não vence o torneio desde 2012. Em 2016 e 2021, a equipe brasileira sequer chegou às finais. Os últimos campeões, Portugal e Argentina, entram em quadra nos próximos dias. A Argentina joga no domingo (15), às 12h (horário de Brasília), contra a Ucrânia, pela primeira rodada do grupo C. Já Portugal, atual campeã, estreia segunda-feira (16), às 9h30, contra o Panamá pelo grupo E.

Já a seleção brasileira volta a entrar em campo na próxima terça-feira (17), em partida contra a Croácia, às 12h. Depois, a equipe enfrenta a Tailândia na sexta-feira (20), às 9h30. Tailândia e Croácia também se enfrentaram em partida neste sábado, com vitória de 2 a 1 para os tailandeses.