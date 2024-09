Endrick debuta, e Liverpool vira contra o Milan na nova fase de grupos da Champions

São Paulo

A estreia da fase de grupos da Champions League reformulada nesta terça-feira (17) foi marcada pela vitória dos favoritos, com virada do Liverpool sobre o Milan no estádio San Siro e Mbappé e Endrick marcando seus primeiros gols pelo Real Madrid na competição, contra o Stuttgart.

O principal torneio entre clubes da Europa passa a ter a partir desta temporada um novo formato, com 36 equipes na busca pelo título —quatro a mais do que na versão anterior.

Cada um deles vai enfrentar oito adversários (quatro em casa e quatro fora) em busca de uma das oito primeiras posições da tabela de classificação unificada, que valem vagas diretas nas oitavas de final.

As equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação vão se enfrentar em um mata-mata de ida e volta para avançar. Sob o novo formato, o número de jogos na fase de grupos passa de 96 para 144.

Endrick chuta para marcar seu primeiro gol na Champions - Juan Medina/Reuters

O meia espanhol Rodri, do Manchester City, que duela com a Inter de Milão nesta quarta-feira (18), chegou a afirmar a jornalistas que, diante do aumento do número de jogos na atual temporada, uma greve dos jogadores é uma possibilidade cada vez mais próxima.

Dentro de campo, os torcedores puderam acompanhar uma chuva de gols no primeiro dia da nova fase de grupos —foram 28 bolas na rede em seis partidas.

Quem mais contribuiu para a estatística foi o Bayern de Munique, que, jogando em casa, com o apoio da torcida, amassou o Dínamo Zagreb com uma goleada por 9 a 2, com quatro gols de Harry Kane.

Já o Liverpool tomou um susto com um gol do Milan logo aos três minutos de partida, anotado pelo norte-americano Christian Pulisic. Konaté, Van Dijk e Szoboszlai marcaram na sequência para o time inglês e garantiram a vitória por 3 a 1 fora de casa.

Atual campeão da competição, o Real Madrid saiu na frente do Stuttgart com um gol nos primeiros minutos do segundo tempo da estrela Kylian Mbappé, que marcou pela primeira vez com a camisa branca da equipe na Champions, completando boa jogada de Rodrygo pela ponta direita.

Os alemães ainda buscaram o empate com o atacante Undav, mas, aos 37 da etapa complementar, Rüdiger fez de cabeça após cobrança de escanteio.

Já nos acréscimos, Endrick, que havia saído do banco alguns minutos antes, conduziu contra-ataque desde o campo de defesa e marcou o primeiro gol na competição. Com 18 anos e um mês, ele se tornou o brasileiro mais novo a marcar na competição, ultrapassando o companheiro de time Rodrygo.

Entre os demais jogos desta terça, o Juventus bateu o PSV por 3 a 1, o Aston Villa superou o Young Boys por 3 a 0, e o Sporting fez 2 a 0 no Lille.