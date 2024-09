Robert Lewandowski, prestes a completar duas décadas no futebol, reflete sobre a fama e a pressão

The New York Times

Robert Lewandowski é famoso há muito tempo. E, como um dos jogadores mais bem-sucedidos de sua geração no esporte mais popular do mundo, ele sabe que a atenção faz parte do trabalho. Mas ele também é pai.

Então, como a maioria dos jogadores de futebol de elite, ele precisa fazer muito planejamento e preparação até mesmo para algo tão simples quanto sair para passear com sua família, especialmente se ele sair de Castelldefels, o enclave costeiro exclusivo perto de Barcelona onde ele mora atualmente.

Ao longo dos anos, ele desenvolveu um kit de ferramentas para saídas. Óculos de sol e um boné são padrão, mesmo que provavelmente não enganem os fãs propensos a atacá-lo. Mas agora qualquer saída desse tipo também inclui uma conversa preliminar com a pessoa que decide o quanto Lewandowski pode e deve interagir com o público: sua filha Klara.

"Temos um acordo de que ela sempre pode me dizer, 'Sim, você pode fazer isso' ou 'Não', se ela estiver se sentindo estressada", disse Lewandowski em uma entrevista recente. "Porque para as crianças, não é uma situação normal."

Robert Lewandowski comemora gol durante duelo entre Barcelona e Athletic Bilbao no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona - Lluis Gene/AFP

Na Europa, jogadores do calibre de Lewandowski, mesmo quando ele se aproxima do fim de uma carreira repleta de troféus, são um ímã para multidões de fãs de futebol em busca de selfies. Portanto, passar algumas horas com a família muitas vezes significa equilibrar entre atender às necessidades de uma base de fãs ávida e exigente, especialmente uma tão grande e apaixonada quanto a do Barcelona, e as de sua jovem família.

O rosto de Lewandowski é tão amplamente conhecido que ele entende que é, de certa forma, propriedade pública. Às vezes, ele disse, ele desfruta dos benefícios de ser famoso e da positividade que pode surgir ao interagir com as multidões de pessoas que querem desejar-lhe bem.

Ele entendeu há muito tempo como viver sob os holofotes públicos, reconhecendo que isso é "parte do negócio". Mas às vezes, houve momentos em que foi assustador, quando homens adultos empurraram sua esposa ou suas filhas pequenas para chegar perto dele. E é por isso que ele tem o acordo com Klara.

"Klara, você tem que me dizer quando estiver com a mamãe ou comigo como você está se sentindo", disse Lewandowski em uma conversa típica. "Devo tirar a foto com o fã ou dizer: 'Desculpe, é meu tempo privado com minha filha. Não posso.'"

Até o ano que vem, Lewandowski terá sido um jogador profissional de futebol por duas décadas inteiras, tempo suficiente para ter lhe dado um lugar na primeira fila para a evolução alimentada pelas mídias sociais de estrelas do futebol de figuras esportivas para ícones culturais, para saber o que é jogar em uma era em que o sucesso não é mais medido em gols e troféus, mas também em seguidores e impressões —Lewandowski tem mais de 35 milhões de seguidores no Instagram; sua esposa, Anna Lewandowska, uma ex-campeã de caratê, tem mais de 5,6 milhões.

Suas reflexões sobre a fama vieram enquanto ele se preparava para entrar em sua terceira temporada com o Barcelona, um clube que, em virtude de seu histórico de sucesso e de seu papel como antagonista do outro supertime espanhol, o Real Madrid, gera mais atenção e comentários do que quase qualquer outro time no esporte.

À medida que ele entra no crepúsculo de sua carreira, que incluiu aparições em duas finais da Liga dos Campeões e duas Copas do Mundo, Lewandowski, 36 anos, acredita que carreiras como a dele —e as de colegas como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo— são improváveis de se repetir.

Robert Lewandowski entra em campo acompanhado da filha Klara para confronto entre Polônia e Estônia pela classificatória para a Eurocopa, no Estádio Nacional de Varsóvia - Aleksandra Szmigiel/Reuters

Muito se tem falado sobre o aumento da carga de trabalho esperada dos melhores jogadores hoje em dia, do número cada vez maior de jogos disputados em alta intensidade, mas o desgaste mental das expectativas e da fama, disse Lewandowski, tem a mesma probabilidade de levar ao esgotamento. Mesmo para os melhores jogadores, comentários nas mídias sociais —muitos deles cada vez mais abusivos— são impossíveis de bloquear completamente.

"Lembro-me da época em que vivíamos sem redes sociais", disse ele, antes de falar sobre como gerenciar as expectativas e opiniões que mudam de um extremo a outro em tempo real.

"Ok, somos atletas, mas no final também somos humanos", disse ele. "Também temos emoções, e também sabemos que manter-se forte mentalmente é muito importante porque agora é fácil dizer algo na internet de uma maneira que você não diria na vida real."

Muito foi escrito sobre como Lewandowski, com a ajuda de sua esposa, cuidou de seu corpo, constantemente ajustando sua dieta e introduzindo novos treinos. Lewandowski disse que há anos também tem se concentrado em desenvolver seu lado mental, em aperfeiçoar maneiras de bloquear o barulho e a negatividade. Isso foi particularmente importante na última temporada, quando sua forma caiu e as críticas —ao seu jogo, à sua idade, a ele— pareciam crescer a cada dia.

"Infelizmente, você não pode viver neste tempo, neste mundo, e não ser forte mentalmente", disse ele.

No Barcelona, Lewandowski trabalha com alguns dos melhores jovens talentos em um clube cuja identidade está ligada a nutrir as estrelas do futuro. O sucesso de Lewandowski nesta temporada, por exemplo, provavelmente será determinado por sua relação com Lamine Yamal, o jovem atacante de 17 anos que usa aparelho nos dentes e cujas performances impressionantes na Eurocopa deste verão foram uma das principais razões pela qual a Espanha saiu vitoriosa.

Essas performances transformaram Yamal em uma das pessoas mais famosas do mundo quase da noite para o dia. Portanto, não é nenhuma surpresa que seja Yamal, ainda com apenas 17 anos, e não Lewandowski, em quem muitos fãs do Barcelona estão depositando suas esperanças. Lewandowski acredita que aplicar esse tipo de pressão e expectativa nos corpos e mentes de jovens talentos está cobrando seu preço de maneiras diferentes do que acontecia quando ele começou.

"Você sabe que os jovens já têm tantas lesões", disse ele. "Não podemos esperar mais tarde que os jogadores vão jogar dez anos no topo por causa do lado mental, por causa das redes sociais. É muito difícil."

As demandas, no entanto, nunca acabam. A Liga dos Campeões será disputada sob um novo formato este ano. A Fifa (Federação Internacional de Futebol) expandiu sua Copa do Mundo de Clubes. E a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México em menos de dois anos, será a maior da história.

Alguns jogadores de alto nível já se manifestaram sobre essas demandas crescentes, dizendo que simplesmente não podem ser esperados que as cumpram. Lewandowski está entre eles. Ele está convencido de que a qualidade dos jogos não pode ser mantida, especialmente ao lado do preço cada vez mais alto a ser pago pela fama. Ele já viu o suficiente para saber que eventualmente haverá consequências.

"Com certeza isso será um problema para o futebol", disse ele.