Ginasta dos EUA apela da decisão que lhe tirou o bronze em Paris-2024

Los Angeles | Reuters

A ginasta americana Jordan Chiles entrou com um recurso na Suprema Corte Federal da Suíça na segunda-feira (17) para anular uma decisão que lhe tirou sua medalha de bronze olímpica no evento de solo feminino nos Jogos de Paris.

Chiles foi obrigada a devolver a medalha quando o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) decidiu a favor de um recurso da ginasta romena Ana Maria Barbosu, que posteriormente recebeu o bronze.

Barbosu e sua equipe recorreram ao CAS alegando que uma consulta feita pela equipe dos Estados Unidos sobre os resultados do exercício de solo, que levou à revisão para cima da pontuação inicial de Chiles, foi registrada quatro segundos após o prazo de um minuto permitido pela Federação Internacional de Ginástica.

Jordan Chiles com a medalha de bronze em Paris-2024 - Amanda Perobelli/Reuters

O sucesso do recurso romeno fez com que a pontuação de Chiles fosse reduzida e ela caísse para o quarto lugar, atrás da vencedora brasileira Rebeca Andrade e da medalhista de prata Simone Biles, sua companheira de equipe americana.

No recurso, os advogados de Chiles argumentam que o CAS se recusou a considerar imagens de vídeo que "provam inequivocamente" que a consulta foi enviada a tempo.

Eles também argumentam que Hamid Gharavi, presidente do painel do CAS que revogou a medalha de bronze de Chiles, tinha um conflito de interesses.

"O Sr. Gharavi atuou como advogado da Romênia por quase uma década e estava representando ativamente a Romênia no momento da arbitragem do CAS", disseram os advogados da Gibson, Dunn & Crutcher LLC em um comunicado à imprensa.

Os advogados também afirmaram que Chiles foi notificada da audiência do CAS apenas algumas horas antes do início, não dando a ela o tempo necessário para preparar uma defesa.

"Do início ao fim, os procedimentos que levaram à decisão do painel do CAS foram fundamentalmente injustos, e não é surpresa que tenham resultado em uma decisão injusta", disseram os advogados.

A USA Gymnastics e o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos expressaram seu apoio ao recurso de Chiles.

Uma decisão do tribunal é esperada nos próximos quatro a seis meses, disse uma fonte à Reuters.

Em uma postagem no Instagram no mês passado, Chiles chamou a decisão do CAS de "injusta" e um "golpe significativo".

A atleta olímpica, que também conquistou o ouro por equipes com Biles em Paris, disse que continuará lutando e mantém a esperança de que prevalecerá no final.

"Agora estou enfrentando um dos momentos mais desafiadores da minha carreira", disse ela na postagem.

"Abordarei este desafio como fiz com outros —e farei todo o esforço para garantir que a justiça seja feita. Acredito que no final desta jornada, as pessoas no controle farão a coisa certa."