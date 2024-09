Governo autoriza venda de cerveja em jogo da NFL em Itaquera

São Paulo

A NFL (National Football League, a liga profissional de futebol americano) conseguiu uma autorização do Governo do Estado de São Paulo para comercializar cerveja durante a partida entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles nesta sexta-feira (6), às 21h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.

Em nota, o governo estadual afirmou que o evento tem "características culturais e de entretenimento" e por isso atendeu ao pedido dos organizadores.

A venda de bebidas alcoólicas em estádios é proibida em São Paulo desde 1996, quando foi sancionada a lei 9.470, como consequência de uma briga entre torcidas de Palmeiras e São Paulo no Pacaembu.

A NFL, no entanto, argumentava que o seu evento poderia obter uma permissão baseando em precedentes como a F1, que não está sujeita à mesma legislação.

Arena Corinthians será palco do jogo entre Philadelphia Eagles and Green Bay Packers - Leonardo Benessatto/Reuters

Um dos principais patrocinadores da NFL é a Ambev, por meio da marca Budweiser, que tem um contrato global com a liga e foi peça fundamental para trazer o evento ao Brasil.

"O Governo de São Paulo informa que o evento 'NFL Football Experience' tem características culturais e de entretenimento e, portanto, está afastada a incidência da proibição prevista no inciso I do artigo 5º da Lei nº 9.470, de 27 de dezembro de 1996", diz a nota do governo.

"Esse entendimento, avalizado pela Procuradoria Geral do Estado, está em consonância com decisão do Ministério Público, em 2019, para um pedido da Confederação Brasileira de Rúgbi. O policiamento foi reforçado em ruas e avenidas no entorno do estádio, no transporte público, nas redes hoteleiras e em pontos turísticos e gastronômicos da capital paulista para garantir a segurança do público", acrescenta o documento.