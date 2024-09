Cartola do atletismo e empresário milionário estão entre os sete candidatos à presidência do COI

Reuters

O presidente da entidade que comanda o atletismo mundial, Sebastian Coe, o multimilionário Johan Eliasch e a ministra do Esporte do Zimbábue, Kirsty Coventry, estão entre os sete candidatos para a eleição da presidência do COI (Comitê Olímpico Internacional) no próximo ano, informou a entidade nesta segunda-feira (16).

O vice-presidente do COI Juan Antonio Samaranch Jr. –filho do falecido ex-presidente da entidade–; o cartola que comanda o ciclismo internacional, David Lappartient; o príncipe Feisal Al Hussein, da Jordânia; e o presidente da federação internacional de ginástica, Morinari Watanabe, também estão na disputa para suceder o atual presidente Thomas Bach.

O alemão de 70 anos deixará o cargo em 2025 após 12 anos no comando do comitê. A eleição será realizada na sessão do COI em Olímpia, na Grécia, em março de 2025.

Sueco-britânico Johan Eliasch, 62 anos, chefe da Federação Internacional de Esqui e Snowboard; ele é um dos sete candidatos - Denis Balibouse - 18.jan.24/Reuters

O COI, com 111 membros atualmente, é responsável pelas Olimpíadas e pela indústria multibilionária ligada ao maior evento esportivo multiesportivo do mundo.

A saída de Bach ocorre em um momento em que a organização está em uma posição financeira robusta, tendo garantido US$ 7,3 bilhões (R$ 40,6 bilhões) para os anos de 2025-28 e US$ 6,2 bilhões (R$ 34,49 bilhões) já em acordos para 2029-2032.

O presidente é eleito para um primeiro mandato de oito anos com a possibilidade de um segundo mandato de quatro anos, se reeleito.

Coe, 67 anos, ingressou no COI em 2020 após uma relação conturbada entre a World Athletics –entidade que chefia o atletismo no mundo– e o COI devido à proibição de atletas russos quase uma década atrás, após o escândalo de doping do país.

Um ex-campeão olímpico com vasta experiência no mundo dos esportes, Coe foi anteriormente chefe dos Jogos de Londres 2012 e da Associação Olímpica Britânica. Ele também é ex-membro do Partido Conservador.

Coventry, 41 anos, é a única mulher concorrendo à presidência. Ela é ex-campeã olímpica de natação e poderia se tornar não apenas a primeira presidente mulher, mas também a primeira da África.

Todos os presidentes do COI foram homens, sendo oito da Europa e um dos Estados Unidos.

O sueco-britânico Eliasch, de 62 anos, chefe da Federação Internacional de Esqui e Snowboard, ingressou no COI em julho. A candidatura do empresário foi considerada uma surpresa. Em 2008, ele foi colocado na lista de líderes da "filantropia verde" por ter comprado 160 mil hectares de terra na Amazônia com o pretexto de evitar desmatamento.

O príncipe Feisal, 60, é membro do conselho executivo do COI, tendo ingressado na organização em 2010, enquanto o espanhol Samaranch, com considerável experiência no COI em seus seis anos como vice-presidente, liderou a comissão de coordenação para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022.

O chefe da UCI, Lappartient, tem sido uma figura em ascensão no mundo dos esportes desde que ingressou no COI em 2022.

O francês também é responsável pelos esportes eletrônicos dentro do COI, tendo ajudado a fechar um acordo de 12 anos com a Arábia Saudita no início deste ano para os Jogos Olímpicos de esportes eletrônicos.

O empresário japonês Watanabe, 65 anos, lidera a federação de ginástica (FIG) desde 2016, tendo sido reeleito duas vezes desde então.