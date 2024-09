Luis Suárez anuncia aposentadoria da seleção do Uruguai

Montevidéu | AFP

Luis Suárez, maior artilheiro da história da seleção do Uruguai, anunciou que fará seu último jogo pela 'Celeste' na próxima sexta-feira (6), contra o Paraguai, em Montevidéu, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Será o último jogo com a seleção do meu país", disse Suárez, de 37 anos, em entrevista coletiva na segunda-feira (2), na capital uruguaia.

Uruguai e Paraguai vão se enfrentar no dia 6 de setembro às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário.

Luis Suarez comemora gol em partida entre Uruguai e Canadá pela Copa América, nos EUA - Grant Halverson/Getty Images via AFP

As especulações sobre a aposentadoria de Suárez da seleção começaram no domingo, quando a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) convocou uma coletiva de imprensa com a premissa de que "Luis Suárez tem algo a lhes dizer".

O camisa 9, considerado um dos melhores atacantes do Século 21, se emocionou várias vezes ao confirmar sua despedida, que ele "vinha analisando" há algum tempo até chegar à conclusão de que era "o momento indicado".

"A decisão não foi fácil, mas foi tomada com a tranquilidade de que me entregarei ao máximo até o último jogo", afirmou o atacante, que prometeu que entrará em campo "com a mesma motivação" de quando começou sua carreira defendendo a 'Celeste', há 17 anos.

Suárez estreou pela seleção na era de Óscar Tabárez (2006-2021) como treinador e se tornou, ao lado de Diego Forlán e Edinson Cavani, um dos ícones da geração que devolveu o Uruguai à elite do futebol mundial.

"Estou aqui obviamente graças ao 'Maestro', que foi o arquiteto de tudo", disse o jogador sobre Tabárez, seu mentor.

Ao todo, foram 142 jogos e 69 gols marcados, que o tornam o maior artilheiro da seleção bicampeã do mundo.

"O momento mais lindo da minha carreira"

Suárez estreou pela 'Celeste' no dia 7 de fevereiro de 2007, em um amistoso contra a Colômbia. Oito meses depois, na primeira rodada das Eliminatórias para o Mundial de 2010, marcou no Estádio Centenário seu primeiro gol com a camisa do Uruguai, abrindo o placar da goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia.

Desde então, disputou quatro Copas do Mundo, entre elas a de 2010, em que a seleção uruguaia terminou na quarta colocação. Além disso, foi campeão da Copa América em 2011, em cinco participações no torneio continental.

"Não troco o título da Copa América por nada", afirmou o atacante. "Foi o momento mais lindo da minha carreira. Não trocaria por nada".

Reconhecido por sua qualidade no passe e na precisão nas finalizações, o camisa 9 de sorriso largo também é famoso por lutar com unhas e dentes por sua seleção e protagonizar escândalos.

No Mundial de 2010, bloqueou com a mão uma bola que ia em direção às redes e daria a classificação à semifinal para Gana, lance pelo qual recebeu cartão vermelho, mas o Uruguai acabou avançando nos pênaltis.

Na Copa de 2014, no Brasil, mordeu o ombro do zagueiro italiano Giorgio Chiellini. Com Suárez impune, a 'Celeste' venceu a Itália por 1 a 0, mas depois o atacante foi punido com nove jogos oficiais de suspensão e quatro meses sem poder exercer qualquer atividade relacionada ao futebol.

"Cometi meus erros", admitiu. "Mas sempre tentei me levantar, nunca desisti".

Nascido em 24 de janeiro de 1987 em Salto, a 500 quilômetros de Montevidéu, Luis Suárez cresceu em uma família humilde e se mudou ainda garoto para a capital uruguaia, onde iniciou sua carreira no Nacional.

Atual jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, Suárez teve uma longa e bem-sucedida carreira no futebol europeu, onde passou por clubes como Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid, entre outros. No ano passado, foi campeão gaúcho e vice-campeão brasileiro pelo Grêmio.