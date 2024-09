Clubes da Premier League reduzem gastos na janela de transferências

Financial Times

Os clubes da Premier League cortaram os gastos em relação ao recorde da janela de transferências do meio do ano passado, com uma redução de 16% em comparação ao mesmo período de 2023, totalizando aproximadamente € 2,35 bilhões (R$ 14,65 bilhões), segundo o site de dados de futebol Transfermarkt.

Os clubes da Premier League também diminuíram significativamente seu gasto líquido —a diferença entre o preço dos jogadores comprados e vendidos. Neste verão, eles gastaram € 764 milhões (R$ 4,7 bilhões) a mais do que receberam por jogadores, uma redução em relação ao déficit de quase € 1,3 bilhões (R$ 8,1 bilhões) do ano passado.

O Chelsea, que é propriedade dos investidores Clearlake Capital e Todd Boehly, liderou os gastos com € 261 milhões (R$ 1,6 bilhões), incluindo a contratação do atacante Pedro Neto por € 60 milhões (R$ 374 milhões). O clube de Londres gastou mais de € 1,3 bilhões (R$ 8,1 bilhões) na contratação de jogadores desde que seus proprietários americanos o compraram por € 2,97 bilhões (R$ 26,7 bilhões à época) em 2022, de acordo com os dados do Transfermarkt.

Solanke, que deixou o Bournemouth para assinar com o Tottenham, foi a compra mais cara da Premier League nesta janela de transferências; ele custou R$ 402 milhões ao time de Londres - Hannah McKay/Reuters

O Brighton & Hove Albion ficou em segundo lugar, gastando € 231 milhões (R$ 1,4 bilhão), impulsionado por um lucro recorde de £ 133 milhões (R$ 829 milhões) antes dos impostos na temporada 2022-23, que foi reforçado pela venda de jogadores para o Chelsea e outros rivais.

O Aston Villa, propriedade dos bilionários Nassef Sawiris e Wes Edens, gastou € 176 milhões (R$ 1,09 bilhão) em preparação para seu retorno à Champions League. O Manchester United, 20 vezes campeão inglês e que busca voltar à competição europeia, gastou € 214 milhões (R$ 1,3 bilhão). O Manchester City, recém-campeão inglês pela quarta vez consecutiva, foi o clube que menos gastou na Premier League, com apenas € 25 milhões (R$ 155 milhões).

Os clubes da Saudi Pro League, que impulsionaram um recorde de transferências há um ano, cortaram seus gastos para aproximadamente € 300 milhões (R$ 1,8 bilhão), em comparação a € 950 milhões (R$ 5,9 bilhões) no ano passado. Essa mudança reduziu uma fonte vital de liquidez no mercado. A SPL, que ocupava o segundo lugar em gastos totais no ano passado, caiu para o sexto, atrás das principais ligas da Itália, França, Alemanha e Espanha.

Os quatro clubes controlados pelo fundo soberano da Arábia Saudita —Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr— cortaram gastos para € 212 milhões (R$ 1,3 bilhões), em comparação a € 823 milhões (R$ 5,1 bilhões) no verão passado. O Newcastle United, clube da Premier League do fundo árabe, reduziu seus gastos para € 68 milhões (R$ 423 milhões), em comparação a € 153 milhões (R$ 953 milhões) no ano anterior.

Em um sinal adicional da dominância financeira da Inglaterra, os clubes da Championship, segunda divisão, gastaram € 244 milhões (R$ 1,5 bilhão), mais do que qualquer outra liga europeia fora das cinco principais (Inglaterra, Itália, França, Alemanha e Espanha). Eles geraram € 494 milhões (R$ 3,08 bilhões) com vendas de jogadores. Os proprietários são conhecidos por investirem em clubes da Championship e gastarem pesado na esperança de subir para a Premier League, onde as receitas de transmissão e avaliações se multiplicam.

As regras de lucro e sustentabilidade (PSR) da Premier League, que limitam as perdas a £ 105 milhões (R$ 655 milhões) ao longo de três temporadas, forçaram os clubes da primeira divisão a refinarem sua abordagem nas negociações de jogadores.

"As PSR fizeram com que todos percebessem que as regulamentações têm consequências. Você precisa pensar em conformidade de dois a três anos para frente", disse Omar Chaudhuri, diretor de inteligência da consultoria esportiva Twenty First Group.

Um banqueiro do futebol afirmou que os clubes estão cada vez mais parcelando pagamentos ao longo de vários anos para cumprir as PSR, após a liga aplicar penalidades ao Everton e ao Nottingham Forest na temporada passada. Vários clubes venderam jovens jogadores que treinaram em suas academias, dando-lhes maior liberdade para gastar em aquisições.

As práticas contábeis significam que jogadores formados na base são avaliados como nada nos balanços. Isso permite que os clubes vendam jovens jogadores por uma taxa e contabilizem os lucros das transferências imediatamente, ajudando a cumprir as PSR. Em contraste, as taxas de aquisição são distribuídas ao longo da duração do contrato do jogador, permitindo que os clubes gastem mais.

Em alguns casos, como a venda de € 44 milhões (R$ 274 milhões) do defensor holandês Ian Maatsen pelo Chelsea, jogadores formados na base foram transferidos no início da janela. Algumas dessas transferências também ocorreram a tempo para que os clubes contabilizassem os ganhos antes de fechar suas contas para a temporada 2023-24.