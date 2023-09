Fórum propõe ousadia para discutir filantropia e desenvolvimento

São Paulo (SP)

O Idis (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) realiza nesta quinta-feira (14), em São Paulo, a partir das 9h, a 12ª edição do Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais.

O evento promovido em parceria com GPF (Global Philanthropy Forum) irá discutir a importância da filantropia para o desenvolvimento do país.

Última edição do Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais reuniu lideranças do terceiro setor para discutir importância da colaboração - Divulgação

Estão previstas diversas palestras sobre temas transversais à filantropia, como ESG, diversidade, financiamento de iniciativas e tecnologia.

Entre os palestrantes estão Gilson Rodrigues (presidente do G10 Favelas), Geyze Diniz (coFundadora do Pacto Contra a Fome), Braulina Baniwa (indígena e diretora executiva da ANMIGA), e Guerda Nicolas (cofundadora do Ayti Community Trust).

Sob o tema "ousadia", a programação também conta com a apresentação das histórias de alguns dos vencedores da última edição do Prêmio Empreendedor Social, realizado pela Folha.

Um dos painéis do fórum irá reunir os vencedores do Prêmio Empreendedor Social 2022. Participam da roda de Carlos Humberto da Silva (CEO Diaspora.Black), Mariano Cenamo (cofundador e diretor de novos negócios do IDESAM) e Priscila Cruz (presidente executiva do Todos pela Educação.

A lista de palestrantes inclui também empresários e líderes de instituições ligadas a causas de impacto, como Eduardo Saron (Presidente da Fundação Itaú), Armínio Fraga (Ex-Presidente do Banco Central), Jean Jereissati (CEO da Ambev), Luiz Sorge (CEO da BNP Paribas), e Roberto Sallouti (CEO do BTG Pactual).

A programação completa e o link da transmissão do evento podem ser obtidos no site: https://www.idis.org.br/forum/