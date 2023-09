Cleo anuncia finalistas em Inclusão Social e Produtiva no Prêmio Empreendedor Social

São Paulo

A atriz e cantora Cleo é uma das embaixadores da Escolha do Leitor na 19ª edição do Prêmio Empreendedor Social, realizado pela Folha e Fundação Schwab. Ela apresenta as três finalistas da categoria Inclusão Social e Produtiva e convida a votar e doar na plataforma online.

Herself, Rede Mulher Empreendedora e Solos chegaram à final e concorrem com outras seis iniciativas na votação popular, disponível em folha.com/escolhadoleitor2023.

"Você pode apoiar lideranças femininas inspiradoras como a Ana Fontes, a Saville Alves e a Raíssa Kist", diz Cleo em vídeo para engajar apoiadores.

Cleo é embaixadora da categoria Inclusão Social e Produtiva no Prêmio Empreendedor Social 2023 - Leo Fagherazzi/Divulgação

Leitores da Folha e internautas podem conhecer e se inspirar com os 9 finalistas que trazem soluções inspiradoras e respostas para os desafios socioambientais do século 21.

São três categorias: Inovação para o Século 21, Inclusão Social e Produtiva e Soluções que Inspiram.

A categoria apoiada por Cleo privilegia tecnologias sociais que promovem geração de renda e emprego ou fomento do empreendedorismo ou inclusão no mercado de trabalho de grupos vulneráveis e minorias.

A Herself transforma presídios femininos em unidades produtivas de absorventes, bioabsorventes, fraldas e calcinhas menstruais reutilizáveis, gerando renda e dignidade menstrual para população carcerária em 4 estados.

Escolha do Leitor Vote na sua iniciativa favorita

A Solos promove a inclusão produtiva de catadores por meio de uma estratégia de lixo zero em grandes eventos, como Carnaval de Salvador, em parceria com cooperativas de reciclagem, poder público e grandes empresas.

E a Rede Mulher Empreendedora é a mior plataforma de empoderamento feminino no país, focada em empreendedorismo e empregabilidade, e se soma ao Instituto Rede Mulher Empreendedora, que promove geração de renda para vítimas de violência.

Os vencedores da Escolha do Leitor –tanto em número de votos como em volume de doações– serão anunciados na cerimônia de premiação do Empreendedor Social, em 24 de outubro, no Teatro Porto Seguro, com transmissão pela TV Folha.

Na mesma data, serão conhecidos os três finalistas, um por categoria, indicados por júri de especialistas e personalidades.

A plataforma de votação e doação é resultado de uma parceria da Folha com Doare, Movimento Arredondar e PagBank PagSeguro.

O Empreendedor Social 2023 tem patrocínio de Gerdau, Ambev, Coca-Cola, Liberta, Vedacit, CNI, Sesi/Senai e VR. Tem apoio da Porto e conta com parceria estratégica de Ashoka, ESPM, FDC, Pacto Global, Prosas, SBSA Advogados e UOL.