Copos retornáveis podem evitar 10 toneladas de lixo no The Town

São Paulo (SP)

O uso do copo oficial do The Town durante os cinco dias do festival pode resultar em 10 toneladas a menos de lixo.

A conta foi apresentada nesta terça-feira (5) em uma roda de conversa entre a head de sustentabilidade, relações públicas e comunicações da Coca-Cola Brasil, Katielle Haffner, a vice-presidente executiva do festival, Roberta Medina, e representantes de outras empresas, como Brasken e Natura.

"Acreditamos no engajamento do público e decidimos retirar de circulação nosso copo descartável para promover a retornabilidade", explicou Haffner no encontro realizado no Coke Studio, espaço montado próximo a um dos palcos.

Nessa jornada de cocriação e de sustentabilidade, a fabricante de bebidas, em parceria com a Braskem, incentiva os visitantes do festival a usarem copos retornáveis e destinarem resíduos para estações de coleta espalhadas pelo local.

Espaço montado pela Coca-Cola no The Town, Coke Studio recebeu evento de sustentabilidade no qual a companhia anunciou ações de ESG junto ao festival - Ricardo Matsukawa/Divulgação

Os visitantes que participarem das ações poderão ganhar brindes da marca. Como recompensa pelo consumo consciente serão oferecidos brindes e higienização gratuita dos objetos.

Na compra da primeira bebida o consumidor associa o número do copo ao seu CPF. Um QR Code registra o horário de reabastecimento e, a cada uma hora, o consumidor pode voltar ao estande da Braskem, girar a roleta e ganhar prêmios.

Dentre os brindes oferecidos estão: mochila, estojo e ingresso para acesso exclusivo ao rooftop de Schweppes, uma das marcas da Coca-Cola.

Estamos investindo na vertente de engajamento do público nas nossas ações de ESG

"Com outras grandes marcas, intensificamos nossa preocupação com o meio ambiente inclusive durante os momentos de lazer, reafirmando o nosso compromisso com o futuro do planeta", diz a executiva da Coca-Cola.

A "retornabilidade" é parte de uma meta global da líder de bebidas.

Com sua proposta "mundo sem resíduos", a empresa quer incorporar pelo menos 25% de material reciclado nas embalagens PET até 2025, além de dar destino correto a todas as suas embalagens antes de 2030.

No Brasil, o grupo já opera há anos em consonância com esses atividades.

Segundo a diretora, as embalagens das marcas Crystal e Sprite, por exemplo, já são feitas integralmente com resina reciclada.

O anúncio das ações ocorreu durante um evento de sustentabilidade promovido pela empresa na cidade da música —espaço montado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde o festival "irmão" do Rock in Rio acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro.

Da esquerda para a direita: Patrícia Ellen (Optum no Brasil), Katielle Haffner (Coca-Cola), Leticia Muniz (Rock World), Eliane dos Santos (Natura) e Ana Laura Sivieri (Braskem); líderes se reuniram em roda de conversa sobre sustentabilidade nesta terça (5), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo - Ricardo Matsukawa/Divulgação

Participaram do encontro representantes de outras gigantes como Braskem, Natura, e até da concorrente, Heineken.

"Esta é uma agenda onde não deve existir competição. Devemos estar juntos pelo bem comum", afirmou Haffner durante o workshop desta terça, cujo objetivo foi discutir ações de ESG para tornar mais sustentáveis o The Town e eventos similares.

Durante o festival, a Braskem apoiará a iniciativa com pontos de coleta de resíduo, destinação do material a cooperativas e transformação da matéria-prima para novas embalagens.

Esta não é a primeira vez que a Coca-Cola investe em ações junto à Rock Word, realizadora do The Town e do Rock in Rio.

Neste último, ela reciclou 2,3 milhões de copos plásticos nos sete dias do festival —13 toneladas de resíduos capturados em parceria com outras marcas.

"A operação dos copos reutilizáveis no The Town é uma ação que está entre as maiores do mundo quando se fala de sustentabilidade em eventos", afirma Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World.

Para além do The Town, a Coca-Cola oferece qualificação a pequenos empreendedores. Um exemplo é o São João em Caruaru (PE), onde mulheres foram capacitadas para trabalhar numa das maiores festas juninas do Nordeste.

Participação em treinamentos é requisito para avanço no programa de fomento a empreendedoras nordestinas da Coca-Cola - Divulgação

Todo o resíduo descartável gerado neste evento também foi comprado pela empresa. Além disso, um programa de empreendedorismo deve qualificar 1.140 mulheres até o final deste ano.

"Nos conectamos com a questão do legado ambiental e social, e as parcerias fazem com que o resultado do impacto nas pessoas seja cada vez maior", concluiu Haffner.