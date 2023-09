Nathalia Arcuri e Nina Silva falam de educação financeira em evento para investidores

São Paulo (SP)

As empreendedoras sociais Nathalia Arcuri e Nina Silva participaram neste sábado (2) de um painel de discussão sobre o papel social da educação financeira.

"Precisamos aprender a rentabilizar o trabalho, o tempo e entender de que forma o mercado atua", disse Arcuri, criadora do MePoupe!, canal do YouTube sobre finanças pessoais.

"É necessário que os agentes reconheçam seus privilégios e entendam como usá-los em favor da transformação", emendou a influenciadora.

Já Nina Silva, CEO do Movimento Black Money e finalista do Prêmio Empreendedor Social em 2021, trouxe um olhar sobre a desigualdade de renda no país.

A maioria da população não consegue poupar porque vive em média com R$ 400. Temos que gerar oportunidades para que todos tenham o mínimo para viver, como saúde e educação

A roda da discussão ocorreu no segundo dia do Expert XP, evento anual da XP Inc. voltado ao mercado financeiro e que foi realizado na última sexta e sábado em São Paulo.

Bate-papo discute poder de transformação social da educação financeira; na foto estão presentes a head do Instituto XP, Gabriela Torquato, a influenciadora Nathalia Arcuri, e a CEO do Movimento Black Money, Nina Silva - Divulgação

O Instituto XP, braço social da companhia, promoveu o painel de discussão, cujo tema foi "Educação Financeira que Abre Portas". Mediada por Gabriela Torquato, head da instituição, a conversa também incluiu pautas como governança e a relação entre tempo e dinheiro.

"A educação financeira quebra o tabu sobre como nos relacionamos com o dinheiro e com nosso futuro. Ela empodera as pessoas para escolher a vida que querem para si", disse Torquato.

Incluindo outros painéis sobre educação financeira que totalizaram 30 horas, a programação contou com 160 palestrantes divididos em nove palcos. Segundo os organizadores, 44 mil pessoas assistiram às apresentações.

Além de líderes da XP e de outras empresas do setor, o encontro teve oradores como Tom Brady, campeão do Super Bowl, Steve Wozniak, cofundador da Apple, e a apresentadora Fernanda Gentil.

Intitulado pelos realizadores de "festival de investimentos", o evento também contou com a presença de políticos. Entre eles, o ministro da fazenda, Fernando Haddad (PT), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson.