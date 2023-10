Turma do Bem convoca psicólogos como voluntários em nova ação

São Paulo (SP)

A ONG Turma do Bem realiza nos dias 20 e 21 de outubro seu evento anual sobre voluntariado no setor odontológico, o Sorriso do Bem.

Fábio Bibancos, fundador da Turma do Bem, fala aos participantes da última edição do evento Sorriso do Bem - Divulgação

No encontro será lançado o Psicólogos do Bem, programa que vai oferecer acompanhamento psicológico gratuito aos pacientes com problemas de saúde bucal atendidos na entidade.

A nova iniciativa é resultado de uma parceria com o InTCC Brasil, um instituto de ensino e pesquisa em terapias cognitivo-comportamentais.

"Por trás de uma boca destruída existe uma história de abandono, de violência. Percebemos a necessidade de oferecer um acompanhamento psicológico para tratar também da saúde mental dos beneficiados", diz Fábio Bibancos, fundador da Turma do Bem e vencedor do Prêmio Empreendedor Social.

As palestras e debates desta edição tratam do tema "Quem são nossos heróis?" com foco no perfil dos voluntários e o impacto social de suas iniciativas.

Fundada em 2002, a Turma do Bem oferece tratamento gratuito a mulheres vítimas de violência e jovens de 11 a 17 anos, principalmente. São mais de 18 mil profissionais voluntários em 12 países.

A entidade também fará, no mesmo evento, uma votação para escolha do voluntário que se destacou na conquista de políticas públicas em sua região. Ao todo, 50 profissionais concorrem ao prêmio de "Melhor dentista do mundo".

A programação inaugura ainda uma exposição virtual sobre a história da odontologia no Brasil. A mostra passa pela evolução dos profissionais e utensílios, a criação de programas governamentais e a importância do voluntariado.

A cerimônia acontece no hotel Windsor Marapendi, no Rio de Janeiro. Tanto a exposição quanto a transmissão do evento poderão ser acessadas no site da Turma do Bem e nas redes sociais da ONG.