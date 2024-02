Escola pública destruída por temporal ganha arquitetura futurista

São Paulo (SP)

A Escola Estadual Plinio Gonçalves de Oliveira Santos, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo (SP), foi reerguida depois que chuvas históricas devastaram a região, deixando 65 mortos, em fevereiro de 2023. Com inauguração prevista para esta quinta-feira (15), o projeto do arquiteto Fernando Brandão deu ares futuristas ao ginásio do colégio, única estrutura que resistiu aos temporais.

No local, foram construídas 12 novas salas de aula, coloridas, com lousas digitais, aparelhos de TV e conectadas entre si sem corredores. O prédio, que atenderá 255 alunos de turmas do ensino médio e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da rede estadual paulista, será alimentado por energia solar e outras fontes renováveis.

Salas de aula com cores vibrantes foram construídas utilizando materiais renováveis - Divulgação

Estimado em R$ 13 milhões, o projeto teve início em maio de 2023 e foi financiado pelo Governo do Estado de São Paulo. Segundo a FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), a intenção é que a Escola Plinio seja modelo para outras escolas do estado.

O órgão vinculado à Secretaria de Educação de São Paulo também informou que o conceito está sendo empregado em uma escola e creche municipal em Juquehy.

"No Brasil, temos 'escolas-cadeia'. A atmosfera de ensino é negativa e faz com que o aluno se sinta preso", diz o arquiteto contratado para encabeçar a obra. "A Escola Plinio tem design aberto, é mais fluida e criativa. Isso humaniza o local".

A ideia é que o professor fique no centro da sala e ajuste o ambiente, que tem móveis com rodinhas e quatro portas diferentes, de acordo com as necessidades do momento.

"Queremos criar inúmeras possibilidades. Qualquer tipo de aula poderá ser dada, dependendo da criatividade do professor", diz Fernando Brandão.

Construídas com materiais reciclados e sustentáveis, as salas têm iluminação adaptável, painéis acústicos e recursos de acessibilidade, como rampas para cadeiras de rodas. Todos os alunos receberão laptops. "Será uma escola digital", enfatiza.

Após os temporais, a escola ficou interditada e não pôde servir de alojamento. Como está em uma área suscetível a deslizamentos, foi construído um cinturão de pedras a fim de evitar novos acidentes, conta o arquiteto.

"Antes mesmo da inauguração, alguns estudantes visitaram a escola. Muitos entravam, olhavam e saíam chorando de emoção", relembra ele.