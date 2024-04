Estreia do Corinthians no Brasileiro aumenta 284% doações a ONG Gerando Falcões

São Paulo

Na partida Corinthians 0 x 0 Atlético-MG, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, a ONG Gerando Falcões arrecadou 5.226 peças de roupas para o projeto Asmara (As Maravilhosas), que empodera mulheres com geração de renda e cursos de capacitação.

A parceira com o clube do Parque São Jorge foi inaugurada no dia 4 de abril, quando o presidente do Corinthians, Augusto Melo, e empreendedor Edu Lyra, CEO da Gerando Falcões, assinaram o acordo para a colocação de boxes no estádio alvinegro para arrecadar as doações.

Mayara Lyra, gerente de negócios sociais da Gerando Falcões, ao lado do marido, Edu Lyra, CEO da ONG, e de Augusto Melo, presidente do Corinthians - Cristiano Cipriano Pombo/Folhapress

O projeto As Maravilhosas consiste em coletar doação de roupas, realizar triagem das peças, selecionar e reparar itens que tenham valor comercial, montar kits e levá-los para serem vendidos pelas mulheres da favela.

A ação no último dia 14, data do jogo —que teve público de 44.285 torcedores—, representou aumento de 284% em relação ao que a Gerando Falcão consegue arrecadar aos domingos.

Do dia 13 de abril, quando iniciou a coleta com a torcida corintiana, até o dia 17, foram 21.517 itens arrecadados, o que beneficiou 450 mulheres de comunidades vulneráveis.

"A venda dos kits é oportunidade para mulheres quebrarem o ciclo de pobreza e ingressarem num ecossistema de oportunidades. Não é uma solução de prateleira, mas algo feito para as mulheres e pelas mulheres, sem risco. Se ela não vende o kit, pode devolver. Se vende, fica com parte da venda e outra parte é reinvestida no projeto. E, com renda e conhecimento, essa mulher transforma sua realidade e a do seu entorno", declarou Mayara Lyra, gerente de negócios sociais da ONG e esposa de Edu Lyra, que desenhou o projeto, iniciado no ano passado, e o acompanha de perto.

Segundo ela, com média de ganhos iniciais de R$ 600 –que podem chegar a R$ 5.000– para cada mulher que participa da ação e 33 favelas atendidas hoje, o projeto As Maravilhosas espera movimentar neste ano 4 milhões de peças de roupas. Em três meses em 2023, foram 1,2 milhão.

Futuras ações entre Corinthians e Gerando Falcões ainda devem ser acertadas.