Empreendedores sociais debatem soluções para avançar Agenda 2030

São Paulo (SP)

O movimento Catalyst 2030 realiza, entre 6 e 10 de maio, a Catalysing Change Week 2024. Serão mais de 100 sessões virtuais gratuitas dedicadas a temas do setor de inovação social.

Durante os encontros online, participantes de várias partes do mundo terão a oportunidade de dialogar e compartilhar aprendizados sobre soluções inovadoras, liderança e ações no campo da política.

"O objetivo é que os inovadores de impacto socioambiental inspirem iniciativas ao redor do mundo para ampliar o alcance dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU", afirma Monica Pasqualin, diretora-executiva do Catalyst 2030 Brasil.

Catalysing Change Week terá sessões virtuais abertas ao público de 6 a 10 de maio - Divulgação

O Catalyst 2030 é uma rede internacional que reúne empreendedores sociais, representantes de governos e do setor privado, além de financiadores e instituições comprometidas com a Agenda 2030.

No dia 7 de maio, das 10h às 11h, será realizado o painel "G20 para o impacto: garantindo a agenda de inovação do G20 2025 na África do Sul".

A discussão será encabeçada por François Bonnici, diretor-presidente da Fundação Schwab e chefe de inovação social do Fórum Econômico Mundial. Ele debaterá com Jeroo Billimoria, fundadora do movimento Catalyst 2030, e o brasileiro Marcel Fukayama, membro do Conselhão da Presidência da República.

Com mediação de Monica Pasqualin, o painel se concentrará nas demandas que o G20 pelo Impacto pretende levar à cúpula do G20 em 2025, na África do Sul.

A coalizão G20 pelo Impacto é formada por mais de 30 organizações nacionais e internacionais que se unem para acelerar a adoção de um modelo econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo.

Também no dia 7 de maio, das 11h às 12h, haverá um painel focado nos avanços do empreendedorismo social no Brasil nas últimas duas décadas.

A sessão contará com a presença de Eugênio Scanavino, fundador da ONG Saúde & Alegria; Adriana Barbosa, da Preta Hub; Raphael Mayer, da Simbi. O encontro de três gerações de vencedores do Prêmio Empreendedor Social terá mediação de Eliane Trindade, editora da plataforma Folha Social+.

Nas demais sessões brasileiras, serão abordados assuntos diversos, que vão desde economia circular e blended finance até alimentação orgânica, institutos comunitários e educação em sustentabilidade.

"Na Catalysing Change Week, tudo relacionado à regulação e ao fomento deste ecossistema inovador estará em pauta", diz Pasqualin. "Também falaremos de questões práticas. Por exemplo, como trazer visão sistêmica para a colaboração entre atores em várias frentes e como atrair capital para o setor".

Para participar, é preciso se inscrever previamente no site: https://catalyst2030.net/register/

Sessões lideradas por brasileiros na Catalysing Change Week

Fundações e institutos comunitários: uma mudança de paradigma para o setor social brasileiro

6 de maio, das 10h às 11h.

Felipe Groba, Eduardo Cetlin, Karine Ruy e Carlos Jorge Souza.

Cuidar, educar e nutrir para a vida: resultados da alimentação orgânica de base comunitária em escolas infantis de São Paulo

6 de maio, das 12 às 13h.

Lucas Furio Melara, Maria Paula de Albuquerque, Adolfo Pereira de Mendonça e Ana Flávia Borges Badue.

Elevando a educação em sustentabilidade: despertando inovação com o jogo SIB

6 de maio, das 13h às 14h.

Larissa Lima.

G20 para o Impacto: garantindo a agenda de inovação social no G20 2025 - África do Sul

7 de maio, das 10h às 11h.

François Bonnici, Monica Pasqualin, Jeroo Billimoria, Marcel Fukayama e Gustavo Westmann.

O Brasil dos Empreendedores Sociais: um legado de 20 anos

Eliane Trindade, Adriana Barbosa, Raphael Mayer e Eugênio Scannavino.

7 de maio, das 11h às 12h.

Caso SOMA: o poder do blended finance para a economia de impacto

8 de maio, das 10h às 11h.

Monica Pasqualin, Bruna Mussoi, João Paulo Pacífico, André Cerqueira.

Inovação social e a transição para uma economia circular

10 de maio, das 9h às 10h.

Gustavo Fonseca, Luiz Grillo, Tereza Montenegro e Giancarlo Montagnani.