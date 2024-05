Catadores e cooperativas inundadas no RS vão receber ajuda emergencial

São Paulo (SP)

O Sistema Coca-Cola Brasil e a Ancat (Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis) vão destinar R$ 500 mil a ações de enfrentamento aos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. A iniciativa beneficiará mais de 760 trabalhadores e 33 cooperativas de Porto Alegre e região, 47% das quais foram inundadas.

A ajuda ocorre em duas fases. Na primeira delas, focada em ações emergenciais, haverá distribuição de 500 mil litros de água potável por meio de doações para a Defesa Civil do Estado. Trabalhadores das cooperativas atingidas também receberão apoio financeiro individual por três meses.

Serão oferecidos, ainda, vale-alimentação e cestas básicas, em colaboração com a ONG Ação da Cidadania. Já na segunda fase, ocorrerá a reconstrução e a retomada produtiva das cooperativas, com recuperação física dos espaços de trabalho, análise de estruturas e equipamentos e dimensionamento dos investimentos necessários.

Cooperativa coberta por água das chuvas que atingira o Rio Grande do Sul neste mês - Arquivo pessoal

"Seguiremos ao lado de nossos parceiros do Sul neste momento tão desafiador e na jornada de reconstrução que está por vir. Com solidariedade e união, queremos reforçar nosso compromisso com os catadores e com as cooperativas, tão essenciais para toda a comunidade", afirma Diego Granizo, vice-presidente de operações da Coca-Cola Brasil.

De acordo com a Defesa Civil do estado, as enchentes atingiram 450 dos 497 municípios até a noite de segunda-feira (13), e mais de 2,1 milhões de indivíduos sofrem suas consequências. Até o momento, a catástrofe deixou quase 150 mortos, mais de 120 desaparecidos e 500 mil desalojados.

"Queremos também mobilizar outras empresas para que ajudem os catadores a recuperar suas fontes de renda e apoiem a reconstrução das cooperativas, que tiveram suas estruturas e máquinas impactadas e precisam de suporte para retomar a produção", diz Granizo.

Há mais de uma década, Coca-Cola Brasil e Ancat são parceiras em iniciativas voltadas para cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Para este ano, a expectativa é de investir R$ 7 milhões em projetos envolvendo catadores na logística reversa, a exemplo do "Reciclar pelo Brasil".

Com apoio de empresas do setor de bebidas e alimentos, o programa criado há seis anos fomenta a reciclagem inclusiva no país, apoiando 460 cooperativas e associações em 245 cidades.

"A parceria com a Coca-Cola Brasil tem sido fortalecida a cada ano e este é mais um momento de união para oferecer apoio essencial aos catadores e catadoras do Rio Grande do Sul. Neste momento crucial, devemos estender nossa mão solidária e unir esforços para oferecer todo o apoio necessário para reconstruir suas vidas", afirma Roberto Rocha, presidente da Ancat.