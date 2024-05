Fundo vai destinar R$ 1,5 milhão a ONGs periféricas

São Paulo (SP)

Com a proposta de ampliar o impacto de organizações de base comunitária, o Instituto ACP e a Iniciativa Pipa lançam nesta quinta-feira (9), em evento no Cívi-co, em São Paulo, o primeiro fundo de desenvolvimento institucional para organizações de periferias.

Batizado "Fundo Pop", o projeto beneficiará dez instituições, que receberão R$ 150 mil cada ao longo de três anos, totalizando R$ 1,5 milhão em investimentos.

As entidades receberão formações com especialistas de diferentes áreas, além de participar de eventos e passar a integrar a comunidade de aprendizagem do Instituto ACP. O objetivo do fundo é democratizar o acesso ao investimento social privado no país, ampliando a transformação social desencadeada pelas ONGs.

ONGs com atuação em regiões periféricas receberão aporte financeiro e cursos - Bruno Santos/ Folhapress

"Queremos oferecer mais do que um aporte financeiro", explica Rodrigo Pipponzi, presidente do conselho e cofundador do Instituto ACP.

"É importante disponibilizarmos maneiras para que as lideranças qualifiquem a gestão de seus projetos. Para isso, elas terão treinamentos, mentorias técnicas e a oportunidade de conhecer pessoas fora do universo em que estão inseridas, ampliando suas redes de relacionamentos e conexões."

Organizações serão selecionadas a partir de mapeamento da pesquisa "Periferias e filantropia: as barreiras de acesso aos recursos no Brasil". O estudo, realizado pela Iniciativa Pipa em parceria com o Instituto Nu, em 2022, mapeou as principais dificuldades de acesso a recursos sociais privados e a doações institucionais no Brasil.

Segundo o levantamento, que analisou 607 respostas de iniciativas sociais e periféricas de todas as regiões do país, 31% desses negócios se sustentam com menos de R$ 5 mil por ano. Além disso, 74% das pessoas que atuam nos projetos são negras, assim como 78% dos beneficiados por suas ações.

A partir da análise de dados coletados via formulário online, a equipe de 12 pesquisadores periféricos identificou a centralização de recursos no eixo Rio-São Paulo.

Das instituições destacadas no mapeamento, até 20 receberão convites para o processo seletivo. Posteriormente, uma banca selecionará, no segundo semestre deste ano, dez iniciativas para receber apoio do Fundo Pop.

Serão priorizadas organizações que sejam referência em seus territórios e que apresentem trajetória comprovada, com lideranças de origem periférica, preferencialmente. É necessário, ainda, ter CNPJ ou a intenção de se formalizar, e se comprometer a participar do projeto pelos três anos de duração.

"Diante do cenário de falta de financiamento para as organizações de periferias, é urgente um fundo que doará recursos, de modo trianual, para gastos institucionais, a fim de fortalecer a atuação dessas pessoas", diz Gelson Henrique, diretor-executivo da Iniciativa Pipa.