Programa concede bolsas a mais de 200 estudantes em instituições de ensino superior e técnico

A Fundação Dom Cabral (FDC) oferece 52 bolsas para estudantes em programas da instituição. Outras 175 bolsas são destinadas a cursos de graduação e ensino técnico em instituições parceiras da entidade, incluindo especializações em áreas como direito, psicologia, relações internacionais e engenharia.

Para dar as boas-vindas aos bolsistas, a escola de negócios realizou, no dia 30 de abril, evento híbrido no Campus Aloysio Faria, em Nova Lima (MG). Estavam presentes o cofundador e presidente da diretoria estatutária da FDC, Emerson de Almeida, a vice-presidente de educação social, Ana Carolina de Almeida, além de diretores e representantes de instituições de ensino superior e técnico.

"O programa de bolsas está na veia da Fundação Dom Cabral; foram mais de 8.000 bolsas em 40 anos. Acreditamos que a educação é o caminho mais sustentável para transformações individuais e sociais", disse o presidente-executivo da FDC, Antonio Batista da Silva Junior, durante a cerimônia.

Evento da Fundação Dom Cabral reuniu bolsistas e representantes de instituições de ensino - Divulgação

Nos cursos oferecidos pela própria FDC, o número de bolsistas que se declaram negros ou pardos é de 94%. Nos cursos externos, 55% dos estudantes selecionados têm esse perfil racial.

As mulheres representam 96% do total de alunos, sendo que 31 são negras e participam do Pacto Transforma, parceria entre a Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial e a B3. A FDC está ministrando a elas o curso Liderança Transformadora: Jornada de Desenvolvimento para Mulheres Negras.

"O apoio que é dado não é somente financeiro, é um apoio moral, psicológico, uma força para muitos estudantes continuarem os estudos", afirmou Jennifer Leite, aluna de psicologia da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Minas Gerais.

Durante o tradicional evento de concessão de bolsas, que acontece semestralmente, há a participação de palestrantes especiais, que contam suas trajetórias de vida aos bolsistas. Desta vez, Bia Santos discursou ao público.

Ela participou do programa de inovação social da FDC Raízes e atualmente é bolsista de MBA. Bia é, também, conselheira da cidade do Rio de Janeiro e Forbes Under 30 na área de ciência e educação.

"Eu vim no propósito de abrir portas e deixá-las escancaradas. Espero que esse momento seja um grande catalisador de novas conquistas de vocês", disse a palestrante aos bolsistas.

A concessão de bolsas de estudo é tradicional dentro da Fundação Dom Cabral e cresceu nos últimos anos. Em 2023, foram concedidas mais de 540 bolsas de estudos em escolas parceiras e em programas próprios da FDC, o que representa um aumento de 10% em comparação com 2022.

Todos os semestres, a Educação Social da FDC realiza processo seletivo para o programa de bolsas, priorizando candidatos negros, mulheres, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência.

A escola de negócios busca apoiar, capacitar a promover o desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade social, empreendedores populares e organizações sociais e seus gestores.