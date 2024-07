Impact Hub São Paulo lança relatório de impacto em evento online

São Paulo (SP)

O Impact Hub São Paulo, organização conectada a uma rede global colaborativa de impacto, lançou, nesta terça-feira (2), em evento online, seu primeiro relatório de impacto após a fusão com o Impact Hub Floripa e a expansão de operações para Porto Alegre (RS).

Participaram do lançamento Gabriela Werner, cofundadora do Impact Hub Floripa, e os cofundadores do Impact Hub São Paulo, Henrique Bussacos e Pablo Handl.

Elaborado com base na mensuração de impacto dos projetos executados pela organização em 2023, o relatório revela que mais de 1.800 pessoas foram contempladas pelos programas e iniciativas desenvolvidos junto a parceiros como Sebrae, Sicredi, JP Morgan e o Governo do Estado de São Paulo.

Evento de lançamento do relatório de impacto do Impact Hub São Paulo aconteceu nesta terça-feira (2) - Reprodução

"Ao longo do ano de 2023, tivemos a oportunidade de apoiar o estabelecimento de governanças com a ajuda de lideranças locais, como empresários, reitores das universidades, secretários de desenvolvimento econômico, empreendedores e organizações da sociedade civil", diz Werner.

O relatório apresenta resultados dos principais programas da organização. Um deles é a Salto Aceleradora, capacitação gratuita para pequenos negócios, que impactou 1.259 empreendedores em 2023, gerando novos empregos e aumento de faturamento.

Outro exemplo é o Agir, programa de apoio a negócios sociais em Açailândia (MA), focado em geração de trabalho, renda e inclusão produtiva, que impactou 137 pessoas diretamente.

Já o Adyen Accelerator, programa de aceleração de startups de impacto socioambiental, selecionou 10 iniciativas de 113 inscritas.

O Impact Hub também colaborou com o Sicredi no Comitê Jovem Sicredi, executando o Módulo de Exploração e Prototipagem de Projetos & Mentorias (MEPPM) para jovens 38 empreendedores, com o objetivo de desenvolver projetos voltados ao impacto socioambiental.

As iniciativas do Impact Hub são desenvolvidas seguindo três pilares: inclusão, capacitando microempreendedores e cooperativas; escala, acelerando a transição para uma economia justa e sustentável e apoiando negócios de impacto socioambiental; engajamento, conectando ecossistemas de empreendedorismo e inovação.

"Não adianta falar da transformação para uma nova economia sem considerar as pessoas excluídas que não conseguem participar nem da economia atual", afirma Bussacos.

Segundo o relatório, nos últimos 17 anos, o Impact Hub já acelerou mais de 400 empreendedores de impacto e quase 8.800 pequenos empreendedores.

Handl explica que a economia de impacto está ganhando cada vez mais atenção em fóruns internacionais.

"Na última discussão do G20, foi a primeira vez em que se falou sobre life economy, a economia da vida, que é praticamente economia de impacto, só que em um contexto de política pública internacional. Então, entramos numa escala muito maior de conversas".