ONG vai monitorar combate à fome nas cidades brasileiras

A Ação da Cidadania lança o Selo Betinho para monitorar, incentivar e reconhecer boas práticas de erradicação da fome e promoção de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Ao avaliar o compromisso dos governantes com o combate à fome, a ONG quer assegurar à população que as 26 capitais e o Distrito Federal alcançarão as metas necessárias para que o país saia do Mapa da Fome.

O acompanhamento já começou em algumas capitais —Rio de Janeiro, Curitiba, Belém, Distrito Federal, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, João Pessoa, Fortaleza, São Luís, Manaus e Palmas. As demais capitais passarão por processo de verificação em breve, e outras cidades serão incluídas em 2025.

"Queremos incentivar que as cidades desenvolvam ações concretas e permanentes, de modo que sejam modelos a serem seguidos por outras capitais", diz Ana Paula Souza, gerente de advocacy da organização.

Projeto de cozinha colaborativa da ONG Ação Cidadania - Ricardo Borges/Folhapress/Folhapress

"A insegurança alimentar ainda é presente na vida de 64 milhões de brasileiros, a maioria crianças e mulheres, segundo pesquisa do IBGE. É direito deles terem acesso à comida boa, variada e com dignidade", completa.

Para receber o Selo Betinho, cidades devem alcançar ao menos 36 metas da Agenda Betinho, documento criado pela Ação da Cidadania com orientações para o combate à fome e à insegurança alimentar nas esferas federal, estadual e municipal.

Daniel Souza, filho do fundador da Ação da Cidadania, o sociólogo Herbert de Souza, apresenta Agenda Betinho 2022 - Divulgação/Paulo Barros

O Instituto Comida do Amanhã contribuiu para desenvolver uma lista detalhada para acompanhar e verificar o cumprimento das metas.

Entre as recomendações estão a adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), a criação dos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) e a destinação de recursos para um fundo emergencial de combate à fome.

O documento também recomenda o apoio à agricultura familiar e aos agricultores locais, a implementação de hortas comunitárias e a criação e manutenção de cozinhas solidárias.