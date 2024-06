Produto social, 'arroz de aveia' vai ajudar a combater fome no sertão

São Paulo (SP)

A PepsiCo, por meio da marca Quaker, lançou seu primeiro produto social —mercadoria vendida com a finalidade de gerar doações para organizações da sociedade civil e fortalecer causas sociais.

Batizado de "arroz de aveia", o novo produto vai financiar a atuação da ONG Amigos do Bem nos estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco.

Inicialmente, a expectativa é distribuir, com o lucro das vendas do produto, refeições nutritivas para 25 mil pessoas em situação de alta vulnerabilidade social. Além disso, a fabricante de alimentos e bebidas planeja doar embalagens especiais do "arroz", em uma versão maior, a famílias em segurança alimentar no Nordeste.

"Esta é a meta para o primeiro ano, mas queremos estender a parceria por muitos anos e ampliar o projeto, para que ele possa impactar mais vidas", afirma Caroline Albanesi, vice-presidente de comunicação e marketing da ONG Amigos do Bem, vencedora da Escolha do Leitor do Prêmio Empreendedor Social em 2019.

Prato servido em almoço de lançamento do produto da Quaker, no final de maio; na refeição, o 'arroz de aveia' é acompanhado de picadinho, feijão e legumes - Eliane Trindade/Folhapress

Presente há mais de 30 anos no sertão nordestino, a entidade desenvolve projetos ligados a educação, moradia, trabalho e renda. "Temos muita experiência no combate à fome e hoje atuamos em outras frentes. Chegamos a regiões de difícil acesso, em povoados extremamente isolados e necessitados", explica Albanesi.

O primeiro arroz feito à base de aveia no mundo foi desenvolvido em um dos 12 centros de pesquisa e desenvolvimento da PepsiCo, localizado em Sorocaba (SP). "É uma inovação 100% brasileira", destacou Alex Carreteiro, CEO da companhia no Brasil, em almoço de lançamento do produto.

O lançamento faz parte da estratégia ESG da marca, que tem como meta aumentar o acesso a alimentos nutritivos para 50 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030.

"Percebemos que não conseguiríamos alcançar este objetivo só fazendo doações e que precisaríamos ter produtos sociais autossustentáveis, capazes de pagar por si só", diz Camila Pagamisse, diretora de marketing da PepsiCo Brasil Alimentos.

Da esq. para a dir.: Caroline Albanesi, vice-presidente de comunicação da ONG Amigos do Bem; Fabíola Sánchez, diretora sênior de pesquisa e desenvolvimento da PepsiCo Brasil; Camila Pagamisse, diretora de marketing da PepsiCo Brasil; Livia Favaro, gerente de cidadania corporativa da PepsiCo; Alexandre Carreteiro, presidente da PepsiCo Brasil durante lançamento do novo produto social da marca Quaker - Eliane Trindade/Folhapress

O "arroz de aveia" nada mais é que o grão de aveia inteiro. Embora seja visualmente parecido com o arroz integral, o produto é mais rico em nutrientes, apresentando possíveis benefícios da aveia, como o auxílio à redução do colesterol e o equilíbrio da microbiota intestinal.

"Uma cientista de nosso time de desenvolvimento de produtos percebeu que o grão de aveia era similar ao arroz integral e teve a ideia de cozinhá-lo. Daí começaram a fazer os testes e constataram que o grão realmente ficava muito parecido com o arroz integral quando cozido, porém com quase o dobro de proteínas e fibras", conta Pagamisse.

"Vamos trabalhar fortemente com educação, porque este é um produto novo, inédito no mercado brasileiro. Teremos que orientar o consumidor quanto ao preparo e ao consumo. Divulgaremos uma série de receitas, justamente para explicar, de forma bem fácil, a praticidade e o alto valor nutricional do alimento", diz Regina Teixeira, diretora de assuntos corporativos na PepsiCo.